«Жертва кровавого режима»: зачем Навальный возвращается в Россию

Заявленное 17 января возвращение скандального политика Алексея Навального в Россию носит добровольно-принудительный характер, и вряд ли связано с желанием самого оппозиционера. Такое мнение высказал политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«В сложившейся ситуации лично Навальный вряд ли горел большим желанием вернуться на Родину. Потому как понимает, что его ждёт. Но вот незадача – своим западным патронам он нужен не в Европе на свободе, а в России в тюрьме. Только в этом случае из него можно будет сделать нового «узника совести» и ввести новые санкции против Москвы (что там осталось ещё, кроме отключения Свифта?). Потому его возвращение, очевидно, будет носить добровольно-принудительный характер», – пояснил эксперт в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

«В этой ситуации российским властям нужно пройти между Сциллой соблюдения закона (который он неоднократно нарушал, находясь на условном сроке) и Харибдой сакрализации «жертвы кровавого режима», сценарий которой уже прописан», – отметил Бондаренко.

Как сообщал «Новый День», сегодня стало известно о планах Федеральной службы исполнения наказаний, где официально подтвердили намерение задержать Навального после его возвращения в Россию до суда о замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Заседание Симоновского суда Москвы намечено на 29 января.

В конце декабря стало известно, что Следственный комитет возбудил в отношении Навального новое уголовное дело о крупном мошенничестве. Речь идет об использовании 356 млн рублей в личных целях из пожертвований частных лиц для ряда организаций, в том числе «Фонда борьбы с коррупцией».

Москва, Светлана Антонова

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