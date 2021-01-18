Аспирант МГУ Азат Мифтахов получил 6 лет тюрьмы за разбитое окно в офисе «Единой России»

Аспирант МГУ Азат Мифтахов приговорен к шести годам лишения свободы. Такое решение принял Головинский суд Москвы, сочтя доказанной причастность обвиняемого к нападению на офис партии «Единая Россия» в Москве в феврале 2018 года. Члены Российской академии наук ранее призвали суд освободить аспиранта.

Суд признал виновными также двух других фигурантов дела – Елену Горбань и Андрея Ейкина. Они получили четыре и два года условно, передает РБК. В приговоре сказано, что все трое «совершили хулиганство группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Мифтахов был задержан в феврале 2019 года в ходе спецоперации правоохранительных органов в общежитии МГУ. По данным силовиков, аспирант признался, что готовил так называемую «кису» (жидкое нестабильное взрывчатое вещество) и трижды испытывал ее в парке вуза в сентябре 2018 года. Также планировал изготовить еще одно взрывное устройство, но не успел.

Между тем, впоследствии Мифтахова отпустили, а сам он рассказывал, что силовики били его, угрожали пытками и нанесли травму шуруповертом. На выходе из изолятора он был вновь задержан уже по другому делу – о нападении на офис «Единой России». В феврале 2018 года в Москве неизвестные разбили в здании окно и бросили туда файер. В ноябре 2020 года суд продлил Мифтахову арест до 4 марта.

Сам аспирант вину не признал. По его словам, ему «фабрикуют дело за политические взгляды». Защитник аспиранта отмечал, что Горбань и Ейкин также заявляли, что Мифтахов не причастен к поджогу.

Ранее аспиранта МГУ поддержали 52 академика и члена-корреспондента Российской академии наук. В открытом письме, которое 15 января опубликовал член РАН Александр Белавин, ученые призвали суд отпустить Мифтахова. «Предъявляемые ему обвинения менялись, и единственное оставшееся (разбитое окно в офисе «Единой России») базируется лишь на показаниях засекреченных свидетелей, – говорится в письме. – По сообщениям адвоката С.И. Сидоркиной и Общественной наблюдательной комиссии, в промежутке до оформления его ареста поздним вечером 2 февраля 2019 г. Азата пытали. Однако о возбуждении уголовного дела по заявлению Азата Мифтахова о пытках нам не известно». Уже в СИЗО Азат Мифтахов написал две научных работы, одна из которых опубликована в Бюллетене Польской Академии Наук, а другая подана в международный научный журнал, подчеркнули академики.

Кроме того, в январе ученые-математики из США, Канады и стран Европы призвали освободить российского аспиранта, назвав его преследование политически мотивированным. В письме, под которым стояло около 2,5 тысяч подписей, ставилась под сомнение целесообразность проведения в России международного конгресса математиков ICM, сообщало «Эхо Москвы» со ссылкой на главного научного сотрудника Петербургского отделения Математического института РАН Анатолия Вершика.

Москва, Татьяна Дорофеева

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