Генпрокуратура РФ обвинила Германию в сокрытии обстоятельств по «делу Навального»

Генпрокуратура РФ направила новый запрос Германии по «делу Навального», об этом сообщается в телеграмм-канале надзорного ведомства. В документе говорится, что большая часть ходатайств российского следственного органа была отклонена немецкой стороной, а протоколы допросов самого оппозиционера и его супруги «оказались несодержательны». Прокуратура расценила это как полное неисполнение российских запросов по формальным основаниям.

В Генеральной прокуратуре РФ заверили, что изучили ответы компетентных органов юстиции Германии, полученные в ответ на запросы российской стороны по ситуации с госпитализацией Алексея Навального. «Поскольку большая часть ходатайств российского следственного органа была отклонена, а переданные протоколы допросов Навального А.А. и его жены оказались несодержательны, Генпрокуратура России расценила это как полное неисполнение российских запросов о правовой помощи по формальным основаниям», – говорится в сообщении ведомства. Все это свидетельствует о сокрытии истинных обстоятельств случившегося с оппозиционером, считают в Генпрокуратуре.

Как сообщал «Новый День», состояние здоровья Навального резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске. Политика с признаками острого отравления госпитализировали в реанимацию. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. 22 августа оппозиционер был перевезен в берлинскую клинику «Шарите». Власти Германии заявили об отравлении нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Позже спецлаборатории в Швеции и Франции подтвердили результаты проведенных в Германии исследований анализов Навального.

Российская сторона отвергла версию об отравлении оппозиционера, указав, что Берлин не представил Москве никаких доказательств этого. В тоже время в Кремле заявили о готовности России к сотрудничеству с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.01.21

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