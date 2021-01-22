«В конечном итоге можно получить ГКЧП»: эксперт оценил перспективы силового подавления протеста

В России власть вчистую проигрывает борьбу за социальные сети, где нарастает очередная протестная волна, но нивелировать этот эффект госмашина не в состоянии. Фактически теперь у власти осталось два варианта действий: сохранение государственности через насилие или либерализация своей политики, считает политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Эксперт обратил внимание, что фильм-расследование оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина» посмотрело более 50 млн пользователей, а в соцсетях множатся публикации о предстоящей несанкционированной акции 23 января. «Кремль сдает соцсети, – отметил Гращенков в комментарии на своей странице в «Фейсбуке». – Ролик Putin's palace. History of world's largest bribe, за пару суток посмотрело более 50 млн. пользователей, он собрал свыше 1 млн комментов, 3 млн лайков. Хэштег в поддержку митинга 23 января опубликовали свыше 80 млн человек в ВК, ФБ и главное – на Тик-токе. Китайская соцсеть оказалась главным коммуникативным оружием оппозиции».

«Тик-ток» используют не только школьники, поясняет политолог, сравнивая соцсеть с «еще более молодежной сетью «Likee»», где число просмотров контента с таким же хэштегом лишь чуть превысило 700 тысяч, в то время, как в «Тик-токе» – свыше 100 миллионов.

«Выиграв битву за телевизор, спустя 10 лет власть проигрывает новые каналы коммуникации, – констатировал Гращенков. – Фабрики троллей, провластные инфлюенсеры и их сетки показали, что не могут работать в роли контрпропагандистов. Наш «лорд Хо-хо», как и почти век назад, собирает несоизмеримо большую аудиторию, чем все пропагандистские проекты вместе взятые. Успех, как и раньше, в одном – альтернативной информации, которая так востребована в душном информпространстве».

Из этой ситуации для власти есть только два выхода: через насилие и путем либерализации своей политики, считает эксперт.

«Первый – все запретить и закрутить гайки, а через краткий промежуток времени получить «взрыв котла», который придется долго и нужно тушить дубинками. Сохранение государственности, таким образом, будет целиком и полностью осуществляться через насилие, – предупреждает Гращенков. – Второй вариант – либерализация, ну или хотя бы небольшая оттепель, возвращение политики и т.д. Тут тоже сильны страхи «не удержать», наступить на грабли Горбачева и в конечном итоге получить ГКЧП. Ну, так, именно к этому сценарию мы, возможно и идем, только окольным путем, через ту самую кастрюлю».

Как сообщал «Новый День», на этой неделе сторонники Навального, который после возвращения из Германии был арестован до 15 февраля из-за нарушения требований к отбыванию условного срока, анонсировали проведение несогласованных уличных акций в его защиту.

Генпрокуратура России накануне заявила, что «правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований – привлечение виновных лиц к административной ответственности».

В МВД РФ предупредили, что распространители призывов к участию в несанкционированных митингах, будут привлечены к административной ответственности до даты проведения акции.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.01.21

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