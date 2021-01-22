Сторонников Навального задерживают по всей России перед несогласованными акциями 23 января

Правоохранители задерживают сторонников арестованного Алексея Навального в разных городах России накануне объявленных его последователями несанкционированных акций в поддержку оппозиционера.

В Новосибирске задержаны руководитель штаба Навального и депутата горсовета Сергей Бойко и его помощница Елена Носковец, сообщил штаб в своем твиттере. В отношении Носковец полицейские составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация публичного мероприятия без подачи уведомления).

Ранее во Владивостоке доставили в полицию координатора местного штаба Навального Екатерину Ведерникову. Против нее завели аналогичное административное дело и изъяли телефон. Первореченский суд Владивостока арестовал сторонницу Навального на трое суток, передает «ОВД-Инфо».

В Уфе задержали юриста местного штаба Навального Федора Телина, а в Волгограде – координатора штаба Евгения Кочегина и активистку Марию Худоярову. «Что вменяют не говорят. Везут в отдел полиции №9 г Уфы», – написал Телин в твиттере.

В Чите задержали активистку Елизавету Шацкую. На неё составлен протокол по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (организация массового мероприятия без подачи уведомления), сообщает телеграм-канал «Апология протеста».

Также сообщается о задержании координатора штаба Навального в Ростове-на-Дону Ксении Середкиной и бывшего главы штаба в Архангельске Андрея Боровикова. Последнему вменяют статью о нарушении порядка проведения массовых акций (20.2 КоАП) из-за записи видео в поддержку Навального, сообщил адвокат задержанного Алексей Кычин, передает «Медиазона».

Как сообщал «Новый День», в Тюмени полиция задержала главу местного штаба Навального Ивана Вострикова за нарушение правил проведения митинга (статья 20.2 КоАП РФ).

В Омске накануне суд оштрафовал на 20 тыс. рублей руководителя местного штаба Навального Ольгу Картавцеву. Она была признана виновной в организации несанкционированного митинга-шествия, намеченного на 23 января. А в Калининграде суд арестовал на трое суток активиста штаба, на него был составлен протокол об организации несогласованной акции.

В четверг в Москве задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом) Любовь Соболь, сотрудника отдела расследований Георгия Албурова и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. Албурова и Ярмыш оставили в отделении полиции. Соболь освободили после составления протокола о повторном нарушении правил проведения митинга.

На этой неделе сторонники Навального анонсировали проведение несогласованных акций в защиту оппозиционного политика, задержанного 17 января в Москве после возвращения из Германии и впоследствии арестованного до 15 февраля из-за нарушения требований к отбыванию условного срока. В Сети появились призывы выходить 23 января во всех городах на акции в поддержку Навального.

Генпрокуратура России накануне заявила, что «правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований – привлечение виновных лиц к административной ответственности». В МВД РФ предупредили, что распространители призывов к участию в несанкционированных митингах, будут привлечены к административной ответственности до даты проведения акции.

Москва, Наталья Петрова

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