На случай острого конфликта: в СовФеде рассчитывают заменить иностранные соцсети отечественными к 2024 году

Россия к 2024 году может остаться без иностранных соцсетей. Такие прогнозы прозвучали сегодня на заседании комитета Совета Федерации по международным делам в ходе обсуждения вопроса о заявлении верхней палаты парламента РФ в связи с нарушением принципа свободы слова со стороны американских Интернет-компаний.

Как считает сенатор Алексей Пушков, случаи блокировки российского контента иностранными Интернет-платформами будут нарастать по мере приближения выборов в Государственную думу. «Я уж не говорю о 2024 годе (в 2024 году истекает срок полномочий президента Путина, – ред.)», – заявил он. «Мы должны этот период использовать для перехода на наши собственные ресурсы. Или, по крайней мере, чтобы у нас была такая возможность в случае острого конфликта», – сказал он.

«Допустим, вот ситуация для России – вот взял «Фейсбук», и ушел из России. И какие-такие большие страдания мы будем испытывать по большому счету? Вообще это просчитывалось когда-то? Какие риски?» – поинтересовался крымский сенатор Сергей Цеков.

«Мы на ходу оцениваем перспективы развития событий, – ответил Пушков. – Я реалистически сказал бы, что мы сейчас еще пока с точки зрения социальной востребованности этих сетей не готовы к отказу от них. 90 млн человек пользуются Youtube, в условиях нынешних ограничительных мер, связанных с эпидемией, многие люди через Youtube ведут свою деятельность, в том числе и профессиональную, подрабатывают, зарабатывают деньги».

Сенатор признал, что эту тему «неоднократно проговаривали с Роскомнадзором», однако пока решено, что «нам надо ускорить разработку собственных социальных сетей».

Основная проблема – не зарубежные поисковики, поскольку на долю Google России приходится всего 52% запросов, заявил он. «У нас 48% – «Яндекс». То есть в принципе мы можем обойтись без Google как без поисковика, нарастив возможности «Яндекса» и других наших поисковиков», – отметил сенатор. При этом собственной видеоплатформы, способной конкурировать с Youtube, у России нет.

Пушков рассказал, что разработку «Рутьюба» сейчас ускоренными темпами ведет «Газпроммедиа», и к концу года в целом продукт будет готов. «Я думаю, что может быть им надо будет несколько помочь, – сказал сенатор. – Может быть, на государственном уровне перевести туда деятельность каких-то государственных, окологосударственных учреждений, государственных информационных агентств».

По его словам, при развитии отечественных соцсетей можно будет спокойно смотреть в будущее, «хотя, конечно, потребуется некий переходный период». «Просто закрывать, блокировать… я считаю. Это крайняя мера», – заявил он.

Пушков подчеркнул, что ситуация развивается очень быстро, и «еще год назад эта тема не была такой популярной, причем во всем мире». «Евросоюз в ближайшие год-два намерен принять очень серьезное законодательство, ограничивающее Интернет-компании», – сообщил Пушков, отметив, что «выборы президента Соединенных Штатов показали, что это очень серьезный инструмент».

Москва, Татьяна Дорофеева

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