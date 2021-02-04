«Нужно ввести систему наказаний»: в России задумали блокировать соцсети за призывы к незаконным акциям

В Совете Федерации предложили ввести в законодательство возможность блокировки социальных сетей за распространение призывов к участию в несанкционированных акциях протеста. С этой инициативой выступила Временная комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

По мнению сенаторов, необходимо ввести систему наказаний за подобные нарушения – от административных штрафов до временной или постоянной блокировки интернет-платформ.

В заявлении комиссии говорится, что Facebook, Twitter, Instagram, Telegram и TikTok стали «источником распространения среди граждан РФ призывов к массовым беспорядкам, информации, направленной на их склонение или иное вовлечение в совершение противоправных действий, в том числе представляющих угрозу для жизни и здоровья других граждан, а также недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений» (цитата по ТАСС).

При этом комиссия Совфеда обвинила сами соцсети в содействии незаконным протестам. «Зафиксированы случаи целенаправленной работы самих интернет-компаний по содействию протестной активности. Использовались технологии приоритизациии и навязывания пользователям недостоверного контента, нацеленного на порождение недоверия к государственной системе, органам государственной власти и отдельным должностным лицам, а также на раскол общества…», – отмечается в документе.

Более, подчеркнула комиссия, «некоторые интернет-платформы подошли к тонкой грани, отделяющей социальные сети от иностранных агентов, представляющих интересы зарубежных государств».

Комиссия потребовала от интернет-компаний принять меры, чтобы отслеживать и предотвращать распространение любого контента, который «может рассматриваться как поддержка или пропаганда несанкционированных протестных акций и насильственного изменения основ конституционного строя».

Ранее Роскомнадзор заявил, что оштрафует крупнейшие соцсети за призывы к подросткам выходить на несанкционированные акции протеста. В ведомстве пояснили, что интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов, несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомления Роскомнадзора.

Кроме того, надзорное ведомство пригрозило соцсетям штрафами до 4 млн рублей за распространение фейков, которые касаются несогласованных митингов.

Напомним, 23 и 31 января по всей России прошли массовые несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного после возвращения из Германии в Москву. Перед акцией 23 января Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалить призывы к участию в этих акциях.

Москва, Наталья Петрова

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