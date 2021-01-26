С протестующими диалога не ведем: Кремль заявил о бескомпромиссной позиции по событиям 23 января

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диалог с теми, кто вышел на акции 23 января, невозможен. Комментируя события минувшей субботы, представитель Кремля подчеркнул, что со стороны протестующих наблюдался «беспрецедентный уровень насилия и агрессии».

«Те, кто вышел на незаконную акцию протеста и участвовал в беспорядках, нападал на представителей органов правопорядка – это уже серьезные правонарушения, которые должны преследоваться по закону. С ними диалога быть не может, я в этом убежден», – цитирует его слова «Интерфакс».

Песков пояснил, что позиция Кремля остается прежней: люди, которые вышли на незаконную акцию, «являются нарушителями закона». «Люди, которые имеют определенные вопросы, они, конечно, заслуживают того, чтобы на эти вопросы последовал ответ. Но эти вопросы нужно задавать в рамках закона, для этого существуют средства массовой информации, где можно выступать и озвучивать свою позицию», – сказал он.

По словам Пескова, «крайняя напряженность» на акциях была спровоцирована «исключительно агрессивными участниками этих самых акций». Представитель Кремля подчеркнул, что многие силовики почувствовали на себе физическое воздействие провокаторов из среды. «Мы все с вами помним водителя, который лишился глаза благодаря этим «мирным несогласным», – сказал пресс-секретарь Путина

«Здесь не может быть и не должно быть ни сомнений, ни вопросов ни у кого. Уровень насилия со стороны участников этих акций был достаточно беспрецедентным. Они вели себя чрезвычайно агрессивно и, конечно, случаев агрессии против представителей органов правопорядка было несравнимо больше, чем нежелательных проявлений в том, как действовали полицейские и ОМОНовцы», – заявил Песков и добавил, что «в этом заключается большая опасность и об этом говорит президент».

При этом Песков признал, что были и «печальные моменты необоснованной грубости» со стороны силовиков. «На это моментально отреагировали и руководство полиции, и руководство ОМОН, и сами сотрудники, которые допустили такие действия. Там и разбирательства служебные ведутся. Об этом незамедлительно было сообщено», – сказал он.

Напомним, акции протеста в России прошли 23 января. По данным «ОВД-Инфо», в ходе акций протеста по всей стране были задержаны более 3,5 тысячи человек. В Москве полиция задержала 1 396 участников несанкционированных акций. В Санкт-Петербурге были задержаны 523 протестующих.

В сети попали сотни видео, на которых запечатлены стычки между гражданами и силовиками. Один из самых резонансных случаев произошел в Санкт-Петербурге. 54-летняя женщина обратилась с вопросом к правоохранителям, которые вели молодого парня: «Зачем вы его схватили, ребята?», и в ответ получила сильный удар ногой в живот от полицейского и ударилась головой об асфальт. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию. В настоящий момент женщина готовится подать заявление в Следственный комитет. Официальная позиция правоохранителей уже была озвучена: перед ЧП на полицейского уже напали митингующие, поэтому он воспринял женщину, как угрозу.

Стоит отметить, что по итогам акций в 5 регионах было подано 45 жалоб на действия сотрудников правоохранительных органов, после протестов возбуждено почти два десятка уголовных дел в отношении участников акций по всей стране.

Ранее политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев в комментарии РИА «Новый День» подчеркнул, что характер протеста в России изменился и выходит за правовое поле. «Люди просто перестали верить в законы и апеллировать к ним. Раньше власть призывали соблюдать конституционные нормы, честно проводить выборы. А сейчас речь идет о взаимной глубокой неприязни. Мне кажется, проблема нашей власти в том, что она перестала видеть полутона. Кто не с нами, тот против нас. Власть сама привела к тому, что характер протеста изменился. Гибкости в условиях не хватает всем, нет способности к диалогу – вопрос, кто кого», – подчеркнул он.

Если в минувшую субботу все закончилось «ничьей», то прогноз дальнейшего развития событий – менее оптимистичный, опасается эксперт. «Вспомните характер протеста 2011 года. Люди апеллировали к Конституции. Сейчас уже никто этого не делает. Произошло деление на «мы» и «они». Терпение может закончиться и у одной стороны, и у другой», – считает эксперт.

Москва, Александра Быстрицкая

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