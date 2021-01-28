В Москве задержан выходец из Чечни, подравшийся с силовиками на акции 23 января

Полиция в Москве задержала уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева за драку с сотрудниками правоохранительных органов на акции протеста 23 января. Видеозапись стычки молодого человека с силовиками широко разошлась в Интернете.

О задержании Джумаева сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, подробности пока неизвестны.

Видеоролик, в котором молодой человек оказывает сопротивление полицейским появилась в Сети после несанкционированной акции 23 января. После этого советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов в соцсетях опубликовал обращение к Джумаеву, призвал его выйти на связь и пообещал поддержку в случае, если тот не разделяет взгляды оппозиционеров, поддерживающих однополые отношения.

Несанкционированная акция протеста прошла 23 января в Москве на Пушкинской площади. По оценкам силовиков в ней приняло участие порядка пяти тысяч человек. Сторонние наблюдатели говорят о том, что людей было намного больше.

По данным ОНК, по итогам митинга в Москве было задержано почти 800 человек, в том числе жена Навального Юлия. Некоторые задержания происходили в довольно жёсткой форме. Есть пострадавшие и среди полицейских – источники в силовых структурах говорят о том, что 42 человека получили лёгкие травмы.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 28.01.21

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