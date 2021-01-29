«Гостиница не детское учреждение!» Отельеры после «года ковида» решили убить детский туризм в России

Требование Российской гостиничной ассоциации (РГА) об обязательном нотариальном согласии для заселения детей в отели лишит возможности путешествовать школьников из сельских и отделенных территорий страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом предупредила гендиректор Ассоциации по въездному и внутреннему туризму Москвы (Мостурпул) Татьяна Козловская сегодня на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

«Мы сразу ставим в неравные условия детей, которые у нас живут в дальних регионах, в деревнях, в поселках, где нотариус вообще отсутствует, – пояснила она. – Поэтому мы сейчас просто прекратим поток детских групп из деревни. Они и так, бедные, не видят культурных ценностей России, а мы им сейчас еще и это перекроем».

При этом Козловская подчеркнула, что ни в одной гостинице за рубежом на ресепшн на требуют от сопровождающих ребенка нотариальное согласие его родителей на заселение. Учитывая, что сейчас туроператоры и так испытывают серьезные сложности из-за жестких норм по организации автобусных детских перевозок и необходимости финансовых гарантий, новые требования РГА просто «закроют вообще детский туризм», констатировала она.

«В таких условиях детскому туризму существовать будет практически невозможно», – заключила Козловская.

Сопредседатель Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Наталья Петровская в ответ заявила, что отельерам требуется нотариальное согласие родителей для того, чтобы юридически было четко установлено, кто отвечает за действия несовершеннолетнего на территории гостиницы. «Гостиница не детское учреждение. Она не имеет в штате воспитателей, и не может присматривать за этими детьми. За ними должны сопровождающие присматривать», – заявила она.

«Чтобы у нас не получилась, что, если, не дай Бог, какая-то нештатная ситуация, кто-то заболел или что-то, за ребенка отвечает администратор гостиницы. За него должен отвечать сопровождающий», – объяснила Петровская ранее анонсированную отельерами «заботу о детях».

Оформить нотариальную доверенность родители могут легко, считает глава ассоциации – такой документ стоит всего около тысячи рублей, а это, по ее словам, «не такие уж безумные деньги». Если же в Правила внесут поправки, разрешив без нотариальной доверенности заселять детей с близкими родственниками, то должно быть определено, о какой степени родства идет речь, а заезжающие должны иметь при себе документы, подтверждающие родство, потребовала Петровская.

В свою очередь, глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко обратила внимание, что, будучи депутатом Мосгордумы знакомилась с соответствующей статистикой, и за все время в столице не было зафиксировано ни одного нарушения закона в отношении детей и подростков на территории отелей и гостиниц. «При заселении обязательно предъявляют подлинник свидетельства о рождении ребенка, то есть документ передан родителями ребенка сопровождающему лицу. Все остальные доводы что может что-то произойти – точно так же можно говорить о том, что с выписанной доверенностью ребенок оказался в такой же ситуации», – сказала она.

Сенатор предложила направить запрос в МВД о количестве случаев нарушений прав несовершеннолетних на территориях гостиничных комплексов.

Ранее на заседании сенатского комитета начальник правового управления Ростуризма Наталья Смирнова со своей стороны сообщила, что ее ведомство готово отменить эту норму. В то же время президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадий Ламшин выступил за сохранение правила и объяснил идею отельеров с нотариальным согласием исключительно требованиями обезопасить самих детей, и даже привел данные МВД о без вести пропавших детях за первое полугодие 2020 года.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.01.21

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