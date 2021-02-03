«Вступаем в интересные времена»: России грозит «идеальный шторм» – началось «брожение» даже в элите

Россию может ждать «идеальный шторм» с «Болотной 2.0», если к политическому протесту добавится социальный и экономический. Такой вариант вполне возможен: уровень жизни россиян неуклонно падает, цены растут, «брожение» началось даже в элитах, а предстоящие выборы в Госдуму представляют собой серьезный риск для власти. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал глава Политической экспертной группы Константин Калачев, комментируя возможные последствия уголовного преследования Алексея Навального.

«По разным оценкам 20-30% избирателей можно отнести сейчас к протестным», – сказал он, отметив, что оппозиция вряд ли может рассчитывать на помощь Запада – с внутренней повесткой россиянам придется разбираться самим.

Как считает эксперт, обвинительный приговор Навальному и арест лидеров протеста не спасет власть от уличных акций: минувшей ночью они проходили за счет «горизонтальных связей» и субъектности каждого из протестующих. «Умное голосование» тоже не останется без координации – очевидно, эту роль возьмет на себя Юлия Навальная. «Я думаю, что опрокидывающее голосование вполне возможно, это повторение опыта 2011 года – «голосуй за любую партию против партии жуликов и воров», или «голосуй за любую партию против «Единой России» и кандидатов от «Единой России»», – пояснил он.

Калачев обратил внимание, что протестный электорат в России увеличивается, а рейтинг партии власти неуклонно падает. «По разным оценкам 20-30% избирателей можно отнести сейчас к протестным, – пояснил собеседник агентства. – Это требует подтверждения социологии, но на самом деле рейтинг «Единой России» в стране на начало января – еще до фильма Навального – был 32%, а в Москве в районе 20%. Но если [в среднем] 32%, то значит, где-то – 33%, а где-то – 31%. То есть, не самый высокий рейтинг, и не случайно Кириенко говорил про 45% желаемых, которые всех удовлетворят. Но вопрос кто и как организует «умное голосование», конечно, остается открытым. Я думаю, что не только Юлия Навальная, а «коллективный Навальный» способен продолжить работать».

Напомним, в январе на семинаре для вице-губернаторов первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что для «Единой России» оптимальным будет получение 45% голосов избирателей по партийным спискам на выборах в Госдуму.

По оценке политолога, изоляция Навального не поможет нивелировать протестную активность в стране: возможно, акции на время утихнут, однако власть серьезно рискует сама спровоцировать их возрождение во время думской избирательной кампании. «Политическое противостояние сохранится, и радикализация продолжится, – уверен Калачев. – Можно убрать протест с улиц, можно пресечь протестные действия… Но что делать с протестными настроениями? Протестные настроения не искоренить – они будут расти, потому что будут расти не только политические проблемы, не только ощущение тупика, в который страна заходит – не только ощущение того, что мы в какой-то момент оказались в корпоративном полицейском государстве, где человек в форме полицейского имеет все права, а человек без этой формы никаких прав не имеет. Есть проблемы социально-экономические, которые будут нарастать. Есть, в конце концов, выход из ковида – а настоящие кризисы случаются как раз на выходе из кризисных ситуаций. То есть, условно говоря, люди боролись за собственно выживание, многие переживали: заболею – не заболею, как заболею, что будет, привиться – не привиться. Все это подходит к концу, так или иначе. Народная повестка будет меняться».

По мнению эксперта, власти нужно предъявить населению новую – позитивную – повестку и дать повод для социального оптимизма, а с этим в стране пока серьезные проблемы. «У нас что, ожидается бурный экономический рост, рост доходов населения? Снижение цен? Возьмем Китай – там свободу разменяли на благополучие, там ощутимый экономический рост и рост доходов. Там средний класс растет как на дрожжах, сокращается бедность, – обратил внимание собеседник агентства. – А у нас разве это так? Ощущение несправедливости, ощущение разрыва между властью имущими и остальными будет нарастать. Более того, и в элитах будет брожение. Незаметное пока, но брожение – потому что идет перераспределение ресурсов в пользу узкого круга лиц. Это же то же самое – последний случай с дальневосточным депутатом [депутат Госдумы Сергей Сопчук, – ред.], которого сделали коррупционером. Ну понравилось кому-то его золотодобывающее предприятие, очевидно совершенно. Региональные элиты лишаются прав, бизнесмены не чувствуют себя защищенными. Более того, к каждому могут прийти, если его объект собственности понравился кому-то из лиц неприкосновенных и влиятельных».

Как обратил внимание Калачев, фактически речь идет о том, что в России отсутствует пространство диалога – ни одна из сторон конфликта не желает нормализации, и не будет делать шаги навстречу. Более того, даже предложить этот диалог некому. «Политический режим стареет и уходит в оборону: отдает все на откуп силовикам. Но это имеет свои минусы и издержки: силовики действуют в своей логике – они выполняют приказы, но их не волнует ни социальное самочувствие, ни электоральное поведение, за результат выборов они ответственности не несут, – подчеркнул политолог. – Мне кажется, мы в начале долгого пути. Этот путь может быть очень долгим, авторитарные режимы могут долго находиться у власти – возьмите Венесуэлу или Туркменистан. Проблема в том, что все это происходит на фоне падения благосостояния, то есть чем дальше – тем хуже».

Эксперт не исключил, что развитие событий может привести к ситуации «слияния протестов» – когда к политическому протесту, вызванному сужением пространства свободы, недовольством коррупцией, усталостью, раздражением и желанием перемен, прибавится экономический кризис, который имеет все шансы перерасти в социальный.

«Социальный кризис не обязательно перерастает в политический, но чреват таковым – если есть, кому его направить в эту сторону», – подчеркнул он.

В то же время, как отметил Калачев, очевидно, что протестная активность не будет снята отстранением от нее Навального, и протесты наверняка возобновятся ближе к выборам в Госдуму. «И я бы не исключал, что-то типа «Болотной 2.0», только с более радикальными лозунгами – если вдруг выяснится, что выборы будут восприняты как фальсифицированные и нечестные. Поэтому для власти это серьезный вызов и угроза, и предстоит многое сделать чтобы выборы воспринимались как легитимные», – подчеркнул он.

Власти придется зарегистрировать кандидатов от оппозиции, пусть даже не самых деятельных – но не самых опасных для Кремля. «Владимира Рыжкова, например. Юлии Навальной отказать, а Рыжкова зарегистрировать», – предположил собеседник агентства. Еще одно условие – не гнаться за цифрами. «Хотя перегибы неизбежны, – считает Калачев. – «Единая Россия» до 50% – это еще можно понять, 60-70-80% это было бы очень странно». Кроме того, для повышения доверия к выборам надо сделать все процедуры максимально прозрачными, вернуть видеонаблюдение на участки, допускать наблюдателей не только от Общественной палаты, и дать возможность нормально работать журналистам.

«Ну и потом – выборы должны нести элемент непредсказуемости, – отметил политолог. – Если будут воспроизведены предыдущие выборы, то это никому не интересно. А если какая-нибудь новая партия получит 5% – это вроде как какое-то обновление партийно-политической системы, партийного ландшафта».

В то же время, как отметил эксперт, одной из условий – не злоупотреблять административным ресурсом. «Гипотетически можно постараться, в свое время получалось же», напомнил собеседник агентства о «кредите доверия» Элле Памфиловой, избранной главой ЦИК в 2016 году. «Многие реально верили в улучшения, и доверие к выборам росло, – отметил он. – То есть для власти важно, чтобы не снижались критически рейтинги власти и доверие к выборам. Потому что в этот раз тема бойкота выборов может оказаться непопулярной, а популярной будет тема протестного голосования. Опрокидывающее голосование придумал не Навальный, оно было и до него».

«Есть такое понятие «идеальный шторм» (это ситуация, при которой сложение ряда неблагоприятных факторов достигает максимального суммарного негативного эффекта, – ред.). Вот есть политические проблемы, безусловно. А если появятся еще какие-то дополнительные триггеры для протеста – социальные, экономические? О которых мы еще не знаем, но которые будут созданы самой властью – или которые появятся независимо от усилий власти? В общем, вступаем в интересные времена», – пояснил Калачев.

По его оценке, российской оппозиции вряд ли стоит рассчитывать на помощь Запада – его реакция на замену Навальному условного срока на реальный не будет носить той силы, что в свое время на аресты советских диссидентов. Мировое сообщество, разумеется, выразит обеспокоенность, а отдельные страны займут более решительную позицию, однако новые «именные» санкции в отношении России, скорее всего, не последуют, считает собеседник агентства.

«Я не думаю, что можно всерьез рассматривать вариант, когда Навальный, выдвинутый, кстати, на Нобелевскую премию мира, сравнится по популярности с Нельсоном Манделой и получит эту премию, – подчеркнул эксперт. – Нельсон Мандела боролся с апартеидом, а борьба с апартеидом как-то больше волновала мировое сообщество, чем борьба с тоталитарным лидером – борьба Навального с Владимиром Путиным».

Эксперт полагает, что ситуация с главным несистемным оппозиционером не прибавит России очков на мировой арене, однако не повлияет на экономические и стратегические планы – взаимодействие по СНВ-3 с Соединенными Штатами Америки или договоренности с Германией по «Северному потоку-2».

«Наша внутренняя политическая повестка по большому счету по-настоящему интересна только нам самим, – констатировал политолог, пояснив, что зарубежные СМИ не рассматривают «дело Навального» в качестве центрального сюжета. Возможно, «коллективный Запад» будет использовать тему «неинтересного блогера», который превратился в узника совести для давления на российскую власть в вопросе соблюдения прав человека. Однако этот вопрос «сейчас звучит не так громко, как звучал в 70-80 годы прошлого века, и идея борьбы за свободу и справедливость сейчас отошла на задний план перед лицом ковида и экономических проблем».

«Запад занят сам собой. Это у нас охранители пытаются изобразить все так, что Запад ведет гибридную войну против нас, а Навальный – ее оружие. На самом деле, скорее, это мы возмутители спокойствия, а Западу со своими проблемами бы разобраться, – отметил Калачев. – У каждой страны – Британия, Германия, Франция, США – есть свои проблемы. Поэтому не думаю, что будут санкции имени Навального, которые будут бить по нашему истеблишменту, несмотря на то, что на заседание суда приехали представители 15 государств Европы, а речь Навального была яркой политической прокламацией. <…> Не думаю, что мы получим такое же движение за освобождение Навального, как это было в отношении советских диссидентов».

Запад не воспринимает современную Россию так, как воспринимал коммунистический Советский Союз, который собирался способствовать построению коммунизма во всем мире. «Россия – обычное авторитарное государство, и не единственное», – отметил он, добавив, что в этой ситуации дальше моральной поддержки российской оппозиции Запад не пойдет: «Рассказы про миллиарды долларов, которые вкладывают в оппозицию, так и останутся уделом штатных пропагандистов, а оппозиции можно рассчитывать только на самих себя».

«Да собственно, и гражданам России надо рассчитывать на самих себя. Это тема нашей внутренней повестки, нам с ней и разбираться», – подытожил Калачев.

Как уже сообщал «Новый День», 2 февраля Симоновский суд столицы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный приговор на реальный в частности, за систематическую неявку на регистрацию. С учетом сроков домашнего ареста, оппозиционер проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. Его защита заявила, что обжалует решение суда.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.02.21

Формат «Евровидения-2021» будет изменен. / Кремль озаботился дискомфортом москвичей: это не полиция, а протестующие. / «Новые санкции против России не исключены»: Германия отреагировала на приговор Навальному. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»