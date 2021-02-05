российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 5 февраля 2021, 13:24 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Навальный отказался признать вину по делу о клевете на ветерана

Оппозиционер Алексей Навальный отказался признать вину в клевете на ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко и заявил, что не понимает сути предъявленного ему обвинения. Об этом он сказал на выездном заседании мирового суда в Бабушкинском суде Москвы, где возобновился процесс по очередному уголовному делу оппозиционера.

«Я не знаю ничего об Артеменко <...> Мне обвинение непонятно. Я не знал ничего об Артеменко, пока ко мне не пришла полиция», – цитирует «Интерфакс» заявление Навального.

По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный разместил у себя в телеграм-канале и в твиттере видео телеканала RT, на котором разные люди высказались в поддержку изменений в Конституцию. Среди них был ветеран ВОВ Игнат Артеменко. Навальный назвал героев ролика «продажными холуями, позором страны». Следствие сочло комментарии оппозиционера «носящими заведомо ложный характер, порочащими честь и достоинство ветерана, подрывающими его репутацию».

Статья, которая вменяется Навальному, предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей, либо обязательных работ, принудительных работ, ареста на срок до двух месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, 2 февраля Симановский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд согласился с позицией ФСИН, что Навальный нарушил условия испытательного срока. С учетом домашнего ареста он проведет в колонии два года и восемь месяцев.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.02.21

Выборы в Госдуму-2021 по-московски: СМИ назвали возможных кандидатов в депутаты от партии власти. / В России четвертый день подряд выявили меньше 17 000 заболевших Covid-19. / Скрывавшийся 22 года убийца задержан в России и экстрадирован в Республику Сербскую. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Навальный Алексей

Начался суд по делу Навального об оскорблении ветерана

Штаб Навального выбрал новую стратегию: уличных акций пока не будет

Леонид Волков прокомментировал обыски у родителей: «Надо ждать гостей снова»

У матери Леонида Волкова в Екатеринбурге прошел обыск по «санитарному» делу

«Нужно ввести систему наказаний»: в России задумали блокировать соцсети за призывы к незаконным акциям

Аресты и штрафы: суды наказали почти 1,3 тыс. человек за протесты из-за Навального

Конгресс США рассмотрит пакет санкций против России из-за Навального

«Диктатура паразитов»: у Кремля осталась только «дубинка», нынешний кризис – финальный

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Навальный Алексей,