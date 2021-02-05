Навальный отказался признать вину по делу о клевете на ветерана

Оппозиционер Алексей Навальный отказался признать вину в клевете на ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко и заявил, что не понимает сути предъявленного ему обвинения. Об этом он сказал на выездном заседании мирового суда в Бабушкинском суде Москвы, где возобновился процесс по очередному уголовному делу оппозиционера.

«Я не знаю ничего об Артеменко <...> Мне обвинение непонятно. Я не знал ничего об Артеменко, пока ко мне не пришла полиция», – цитирует «Интерфакс» заявление Навального.

По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный разместил у себя в телеграм-канале и в твиттере видео телеканала RT, на котором разные люди высказались в поддержку изменений в Конституцию. Среди них был ветеран ВОВ Игнат Артеменко. Навальный назвал героев ролика «продажными холуями, позором страны». Следствие сочло комментарии оппозиционера «носящими заведомо ложный характер, порочащими честь и достоинство ветерана, подрывающими его репутацию».

Статья, которая вменяется Навальному, предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей, либо обязательных работ, принудительных работ, ареста на срок до двух месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, 2 февраля Симановский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд согласился с позицией ФСИН, что Навальный нарушил условия испытательного срока. С учетом домашнего ареста он проведет в колонии два года и восемь месяцев.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.02.21

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