Бабушкинский суд Москвы возобновил слушания по «делу Навального»: здание оцеплено полицией

В Москве выставлено полицейское оцепление вокруг Бабушкинского районного суда, где сегодня продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении оппозиционера Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Журналистов на входе в здание заставили выбросить все емкости с жидкостями.

В начале заседания адвокат Навального Ольга Михайлова заявила ходатайство об отводе судьи Веры Акимовой. В документе, как отмечает «Медиазона», говорится, что судья «продемонстрировала явную зависимость от стороны обвинения, не обеспечила состязательность сторон», права Навального были нарушены. При этом показания потерпевшего были переданы посредством видеоконференцсвязи, хотя отдельного постановления судьи об этом не было и в протокол оно не заносилось, личности потерпевшего и свидетелей не были удостоверены, с ними в комнате находились неизвестные лица.

Кроме того, как пишет «Коммерсант», в ходатайстве говорится, что судья с кем-то согласовывает свои действия по телефону.

Как уже сообщал «Новый День», по версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный разместил у себя в телеграм-канале и в твиттере видео телеканала RT, на котором разные люди высказались в поддержку изменений в Конституцию. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Навальный назвал героев ролика «продажными холуями, позором страны». Следствие сочло комментарии оппозиционера «носящими заведомо ложный характер, порочащими честь и достоинство ветерана, подрывающими его репутацию».

Первое заседание суда прошло 5 февраля. Навальный не признал себя виновным в клевете на ветерана Великой отечественной войны и заявил, что не понимает сути предъявленного ему обвинения.

Москва, Татьяна Дорофеева

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