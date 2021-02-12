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Пятница, 12 февраля 2021, 15:01 мск

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Ветеран войны отказался участвовать в судебном процессе по делу Навального

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко отказался участвовать в судебном процессе по уголовному делу Алексея Навального о клевете. Ходатайство потребовала приобщить к делу прокурор Екатерина Фролова.

«Во время судебного заседания 5 февраля мне было плохо, что было спровоцировано продолжающимися и постоянными оскорблениями меня и моих родственников со стороны Навального. Прошу дать им оценку, в том числе с точки зрения уголовного законодательства. Отказываюсь от своего дальнейшего участия в этом процессе, тем более учитывая такое поведение подсудимого, и заявляю об этом добровольно», – цитирует РБК ходатайство ветерана, которое огласила прокурор.

В свою очередь, Навальный, комментируя это заявление, заявил, что Артеменко использовали на процессе, и выразил сомнение, что ходатайство написал именно ветеран.

Как сообщал «Новый День», по версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный разместил у себя в телеграм-канале и в твиттере видео телеканала RT, на котором разные люди высказались в поддержку изменения Конституции. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Навальный назвал героев ролика «продажными холуями, позором страны». Следствие сочло комментарии оппозиционера «носящими заведомо ложный характер, порочащими честь и достоинство ветерана, подрывающими его репутацию».

Первое заседание суда прошло 5 февраля. Навальный не признал себя виновным в клевете и заявил, что не понимает сути предъявленного ему обвинения.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.02.21

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Метки / Навальный Алексей

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