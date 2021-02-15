Выборы в Госдуму-2021: три сценария для власти

Выборы в Государственную думу восьмого созыва могут пройти по одному из трех сценариев, но каждый из них несет для власти определенные риски. «Выплеск энергии в связи с волнениями 23 и 31 января поставил вопрос о том, станет ли серьезным фоном выборов протестная активность или же можно рассчитывать на сохранение общей апатии, уместной для римейка 2016 года», – отмечается в докладе Фонда «Петербургская политика». По оценке экспертов, при выборе сценария проведения избирательной кампании власть будет ориентироваться на несколько ключевых факторов, в числе которых – недопущение нарастания собственного антирейтинга.

Первый сценарий, который политологи назвали «План Крепость», предполагает наращивание силового давления и демонстрацию всеобъемлющей поддержки власти, которые призваны убедить участников выборов в контрпродуктивности оппозиционной игры. Фактически это исключение из повестки самой возможности изменений является повторением ситуации 2016 года, отмечается в докладе Фонда.

«На техническую вероятность такого сценария указывают результаты голосования по поправкам к Конституции, принесшие высокие результаты, несмотря на период пониженных рейтингов власти. В таком сценарии явка рискует упасть до 40-45%, результат ЕР превышает показатели 2016 года (доходя до 55-60%); СР и, возможно, «Новые люди» балансируют на грани барьера, а «Единая Россия» выходит на обозначенный в ноябре 2019 года результат, получив не менее 301 мандата», – считают эксперты.

Основным вопросом при реализации этого сценария станет управляемость разочарованием в возможности влияния на власть путем выборов – не исключено, что этот процесс приведет к уличным протестам. «Пока рейтинги не свидетельствуют о возможности легкого сплочения 80% вокруг президента и его партии», – поясняют авторы доклада.

Согласно их прогнозу, основные риски «Плана Крепость» – возможность развернутых дискуссий об интерпретации итогов голосования – «вплоть до обвинений со стороны критиков в «обмене результата на легитимность», вероятность вспышек уличных протестов, в частности, как реакцию на силовой недопуск на выборы кандидатов от оппозиции или результаты подсчета голосов. Кроме того, риски для власти при этом сценарии несет и возможный раскол в КПРФ или «Яблоке», что приведет к невыдвижению кандидатов, симпатизирующих оппозиционеру Алексею Навальному – а это, в свою очередь, может вывести его сторонников на улицы.

Второй сценарий эксперты Фонда назвали «Ветер перемен» – он предполагает отказ «Единой России» от получения большинства мандатов по партийным спискам, расширение объема допустимой критики и вероятность представительства в Госдуме до 5 партий. «Единороссы» даже в этом случае получат около 260 мест за счет одномандатных округов и сохранят большинство в нижней палате парламента, а за счет «выхлопа пара» можно рассчитывать на создание определенного запаса прочности. «Риском при таком сценарии является произошедшее смешение в сознании элит выборов и протестов и возможность тревог относительно выхода процесса из-под контроля», – предупредили авторы доклада.

По третьему сценарию, который в Фонде назвали «Ускользающее большинство», власть в целом снижает давление, однако сохраняет за собой режиссуру избирательного процесса, а основным фактором при таком развитии событий становится рейтинг партии власти. В случае высокого рейтинга «единороссы» выигрывают в одномандатных округах (проблемы могут возникнуть только в Москве, Санкт-Петербурге и регионах с превалирующей негативной повесткой). Однако в случае снижения рейтинга для «ЕР» возникает серьезный риск утраты контроля над кампаниями: на федеральные выборы часто приходят даже те, кто разочаровался в таком способе влияния на политику и крайне негативно настроен к действующей власти.

«Консолидация голосования за яркого кандидата (или – при возобновлении протестной активности – списка «умного голосования») способна затруднить прогнозирование результата в 30-50% одномандатных округах, – говорится в докладе. – При неблагоприятном для власти сценарии в этом случае «ЕР» не получает арифметическое большинство (низкие результаты по партспискам и победа в 110-120 одномандатных округах), получает менее 225 мандатов и сталкивается с необходимостью формирования коалиции с другими партиями». Очевидно, в этом случае «единороссы» предпочтут остановиться на более слабых и управляемых силах – это могут быть «Справедливая Россия», «Новые люди», Партия пенсионеров, и в результате достигнутой договоренности власть сохранит «контрольный пакет» в Госдуме, а протестующие получат возможность заявить об успехе на выборах.

При этом политологи оценивают вероятность этого сценария как наименьшую, потому что власть испытывает страх перед тем, что такое развитие событий может быть расценено как ее слабость. Второй сценарий, очевидно, также будет отвергнут, поскольку он сохраняет вероятность развития в третий.

Эксперты полагают, что приоритетами при выборе сценария станут недопущение нарастания антирейтинга власти, предотвращение психологического воздействия на местные элиты и систему избирательных комиссий, готовность к противодействию тактике несистемного протеста и важность недопущения интерпретации итогов выборов как успеха какой-либо из оппозиционных сил.

При этом, говорится в докладе, если общество внезапно вновь заинтересуется выборами, то в плюсе может оказаться КПРФ – при том, что попытки руководства партии дистанцироваться от протестов не гарантируют его отказа от призывов «умного голосования» в пользу кандидатов-коммунистов. «При наиболее успешном для КПРФ сценарии возможно сближение рейтингов Компартии и «Единой России», считают эксперты. – Этот вариант вновь делает актуальной поддержку других проектов на оппозиционном фланге – от ЛДПР (перехват радикалов) до «Новых людей» (стимулирование перетока к ним подчеркнуто разборчивых избирателей с учетом более высокой лояльности НЛ в элитном позиционировании в сравнении с КПРФ и «Яблоком»»).

Что касается электоральных рейтингов партий, то они несколько разнятся в оценках ФОМ, ВЦИОМ и «Левада-центра». В частности, «Единая Россия» согласно данным первых двух экспертных организаций, в январе 2021 года имеет самые низкие рейтинги за последние 10 лет: по оценке ФОМ, у «Единой России» 28-32% поддержки (30% в декабре 2020 года), по данным ВЦИОМ – 30,6% (30,5% в декабре прошлого года). По итогам опросов «Левада-центра» у партии власти в декабре 2020 года было 29% (данных за январь 2021 пока нет), однако в 2013 году эта цифра составляла лишь 25%. Рейтинг КПРФ на январь 2021 года составляет 12% – по оценке ФОМ, и 11,9% – по данным ВЦИОМ, ЛДПР – 12% и 10,9% соответственно, «Справедливая Россия» – 6 и 7%.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.02.21

Большинство российских школ вернулись с дистанта к традиционной форме обучения. / В России третий день подряд выявляют менее 15 тысяч заболевших коронавирусом. / Япония станет упорно решать вопрос территориальном споре с Россией. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»