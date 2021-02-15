Пусть идут в суд: «единороссы» в Мосгордуме отказались ограничить «запрещенную» точечную застройку при реновации

Комиссия Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению отказалась поддерживать инициативу депутата от «Яблока» Сергея Митрохина поправить закон о реновации, ограничив точечную застройку. По мнению провластных парламентариев и представителей мэрии Москвы, права горожан и так хорошо защищены – а если кому-то из москвичей не нравится, что у него под окнами появилась стройка, то он имеет полное право обратиться в суд.

Поправку Митрохин предложил внести в федеральный закон «О статусе столицы Российской Федерации» – для этого инициативу должна поддержать Мосгордума, которая имеет право внести ее в Государственную думу РФ. В проекте закона говорится, что никакие решения о стройках в рамках реновации не могут противоречить ранее принятым нормативным актам о запрете «точечной застройки» в Москве, а размещение новых многоквартирных домов не допускается на участках других домов, не подлежащих сносу – в том числе на озелененных территориях, объектах благоустройства, на любых особо охраняемых природных территориях – в том числе в охранной зоне Национального парка «Лосиный остров», и на земле объектов культурного наследия, включая их защитные зоны.

Автор документа подчеркнул, что формулировки нового проекта закона взяты из постановления мэрии Москвы о запрете точечной застройки, которое подписывал еще прежний мэр столицы Юрий Лужков. При этом Митрохин обратил внимание, что столичная программа реновации фактически только началась, однако «ее разрушительные последствия чувствуют на себе уже тысячи москвичей».

Депутат отметил, что правительство Москвы недавно назвало адреса новых площадок в рамках программы, которые в точности соответствуют определению точечной застройки. «Они будут наносить такой же ущерб москвичам, которые ни в чем не виноваты. Речь идет о том, что жилищное благополучия одних людей, которые вошли в программу реновации, достигается за счет страданий, несчастий, бедствий и материального благополучия других людей, которые подпадают под этот каток, – подчеркнул он. – Программу реновации необходимо скорректировать для того, чтобы она не наносила ущерб москвичам».

Однако, как выяснилось, в мэрии Москвы не горят желанием вносить такие поправки. Так, начальник отдела столичного департамента градостроительной политики Вячеслав Иванов заявил, что «большая часть этих норм уже прописана в действующем законодательстве» – строить новые дома на придомовых участках и так запрещено, как и застройка ООПТ. «Выделение программы реновации в какой-то отдельный блок и установление каких-то запретов именно при реализации программы реновации нецелесообразно», – заявил он.

Аналогичную позицию заняло управление по связям с органами законодательной и исполнительной власти правительства Москвы – представитель ведомства Игорь Аленькин отметил, что в Жилищном кодексе, ФЗ об ООПТ и об объектах культурного наследия все запреты на такие стройки уже установлены.

«Прямо заслушаешься, ссылались на всякие документы и законы, – отметила, в свою очередь, депутат Елена Шувалова. – Но [строительные работы] сплошь и рядом ведутся на территории таких объектов, в ООПТ, на территории зеленого фонда! Ничего это не соблюдается. Почему вы считаете излишним законопроект, если у вас не исполняются предыдущие законы? И когда планируется исполнять все эти нормы?»

В департаменте градостроительной политики в ответ сообщили, что граждане, считающее, что их права где-то ущемлены, могут идти в суд.

«В реальной жизни все обстоит немножко не так, как у уважаемых коллег, – заметил депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов. – У них получается, что есть хорошее законодательство, которое защищает интересы москвичей от этого иногда откровенного произвола. Так вот – нет, не защищает».

В то же время парламентарий заявил, что у любого депутата лежат десятки обращений от горожан с жалобами на нарушение законов при строительстве по реновации.

О существовании крупных проблем из-за программы реновации заявил также глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин. Он напомнил, что сносить в рамках программы можно любой объект, который окажется на отведенной под застройку площадке, и выразил удивление, почему дорогостоящая столичная земля под сносимыми пятиэтажками бесплатно переходит от жителей в собственность Фонда реновации.

«Прибыль от строительства нового дома бывшим жителям никаким образом не достанется. Почему? Далее, коммуникации нового строительства будут подключаться, если потребуется, к существующему соседнему микрорайону – а перегрузка приводит к авариям. За чей счет будем восполнять?» – поинтересовался Зубрилин, подчеркнув, что часть собственников квартир насильно лишают имущества и переселяют, потому что они остались при голосовании в меньшинстве. «Это нарушение права собственности, такого быть не должно!» – констатировал он, пообещав поддержать «проект товарища Митрохина».

Тем не менее, представители «Единой России» поддержали позицию мэрии. В частности, Людмила Гусева заявила, что она юрист с высшим образованием, и считает, что не надо дублировать существующие нормы. «Аргументы ГПУ и органов госвласти меня убедили», – сказала она.

После получаса дебатов глава комиссии «единоросс» Александр Козлов зачитал проект решения с рекомендацией Мосгордуме отклонить проект постановления о поправках Митрохина. «Я считаю, что высказанные здесь возражения несостоятельны, их опровергает сама жизнь», – отметил он, пояснив, что федеральные законы москвичей «не защищают, это знает каждый депутат».

Первым на голосования было поставлено предложение отклонить инициативу Митрохина, при этом на экране были видны окошки депутатов-«единороссов» и представителей объединения «Моя Москва» Ларисы Картавцевой, Людмилы Гусевой, Кирилла Титова, Валерия Головченко и самого Козлова. Примерно через 40 секунд, после третьего напоминания Козлова, возникло видео с камеры спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова. Голосование за первое предложение длилось больше минуты, сразу после него Шапошников вновь пропал с экранов.

В итоге оказалось, что против инициативы «яблочника» голосовали шесть депутатов, поддержали ее четверо. Законопроект Митрохина Мосгордума рассмотрит с учетом отрицательного заключения комиссии.

Москва, Татьяна Дорофеева

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