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Вторник, 16 февраля 2021, 12:38 мск

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«Бунт в стране обеспечен»: Зюганов заявил о росте федеральных доходов и богатеющих олигархах на фоне обнищания населения

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Доходы федерального бюджета за пять лет выросли на 10%, при этом россияне обеднели на 7%, а олигархи стали богаче на 53%. Если эта ситуация не изменится, бунт в стране гарантирован. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня перед пленарным заседанием Госдумы.

«Ко мне поступил доклад, готовили его статисты, – сообщил Зюганов. – Оказывается, за последние 5 лет доходная часть бюджета выросла почти на 10%. Вслушайтесь внимательно – доходная часть выросла на 10%! Олигархия увеличила свои доходы на 53%, а граждане потеряли в пределах 7%».

Как считает лидер КПРФ, речь идет о том, что «чиновники жиреют, олигархия богатеет, а граждане шестой год плодят нищают». «Если эти пирамиду не изменить в пользу граждан, то бунт в стране и дальнейшее разложение общества будет гарантированно обеспечен», – заключил политик.

Как сообщал «Новый День», накануне на парламентских слушаниях в Госдуме Зюганов также обращал внимание, что Россию ожидает социально-экономическая катастрофа, если правительство страны в ближайшее время не изменит свою политику. В частности, как сказал лидер КПРФ, речь идет о рекордном ухудшении ситуации с демографией на фоне обнищания населения, роста цен и повышения уровня безработицы.

Москва, Татьяна Дорофеева

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Метки / Зюганов Геннадий

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