Собянин объявил, что система здравоохранения справилась с нагрузкой во время пандемии

Московская система здравоохранения справилась с экстремальной нагрузкой, сейчас пандемия идет на спад. Об этом в своем блоге на личном сайте заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, во время борьбы с коронавирусом московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования.

«Москвичи быстро привыкли к тому, что томографию можно сделать в обычной районной поликлинике, а срок ожидания исследования, как правило, не превышает 7-10 дней», – считает Собянин. Он сообщил, что до 2023 года городские учреждения здравоохранения получат 6 тысяч единиц новейшего оборудования – в частности, этого ангиографы, томографы, маммографы, аппараты УЗИ.

«В головных зданиях взрослых поликлиник будут установлены МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса, эндоскопическое оборудование, а также денситометры – приборы для исследования костной ткани, – пообещал мэр. – В филиалах поликлиник будут работать маммографы, рентген-аппараты, УЗИ и оборудование функциональной диагностики». При этом закупки части оборудования, которое мэр назвал «тяжелым», пройдут по новой схеме: бюджет столицы в рамках контрактов оплатит не только технику, но и обслуживание ее в течение 7-10 лет.

В блоге мэра появились и первые вопросы от пользователей. В частности, Андрей С. Поинтересовался, в каких конкретно медицинских учреждениях уже работает часть нового оборудования. На этот вопрос мэр пока не ответил.

Между тем, на заседании Московской городской думы в конце прошлого года были озвучены совершенно иные данные. Так, депутат от КПРФ Евгений Ступин обращал внимание, что в Москве первичное звено медицинской помощи недоступно для горожан, поскольку очереди на запись к врачам составляют 10-14 дней, а в некоторых районах вообще нет необходимых населению медучреждений.

По словам парламентария, такие же очереди к педиатрам были и до пандемии, поэтому сейчас «ничего не изменилось». Чтобы дозвониться до поликлиники в Некрасовке приходится ждать час – оператор говорит, что очередь на соединение со специалистом составляет 24 человека, пояснил депутат.

При этом глава столичного департамента здравоохранения Евгений Хрипун не увидел ничего плохого в том, что записать ребенка на прием к врачу можно только с ожиданием не менее недели.

Отметим, что в некоторых детских поликлиниках Москвы записать ребенка к узким специалистам невозможно, поскольку доступного времени нет вообще.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.02.21

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