«Разве Яндиев не обещал голосовать «за»?» В Мосгордуме вспыхнул скандал из-за невыключенного микрофона вице-спикера

Дистанционное заседание Мосгордумы опять вылилось в новый скандал. На этот раз 17 февраля в прямой эфир попала реплика вице-спикера столичного парламента, главы фракции «Единой России» Степана Орлова о некоей договоренности по голосованию. Объяснять свои слова Орлов не стал.

Инцидент случился при голосовании по вопросу №5 повестки дня. Когда до завершения процедуры оставалось еще 30 секунд, Орлов отвернул видеокамеру вниз, и обратился к кому-то: «Яндиев воздержался… а Яндиев разве не обещал голосовать (неразборчиво)?». При этом итоги голосования на табло еще появились. Депутат Дмитрий Локтев в «Фейсбуке» позднее отметил, что речь шла о договоренности поддержать законопроект, то есть голосовать «за».

После объявления итогов голосования слово попросил сам Магомет Яндиев. «Что это сейчас было? Прокомментируйте, пожалуйста», – предложил он. «Я спросил, все ли голоса учтены», – в ответ сказал Орлов, сделав вид, что не понял вопроса. Начавшему что-то говорить Яндиеву отключили микрофон и убрали с экрана картинку с его камеры.

«У нас в чате идет обсуждение, – сообщил парой минут позже Орлов. – Магомет Исаевич, если вы решили, что я говорил о вас, то это ошибка. Я не говорил о вас и о вашем голосовании».

Однако быстро замять скандал не удалось. «Как вы узнали, что [Яндиев] воздержался, в самом начале голосования, когда еще не опубликованы результаты? У вас есть какой-то механизм их отслеживать до того, как подведены итоги? – спросил вице-спикера думы депутат от КПРФ Павел Тарасов. – И кому он все-таки обещал голосовать «за»? Это огромная интрига, которая интересует нас всех». «Речь шла не о Магомете Исаевиче», – открестился Орлов. «А, это какой-то другой Яндиев?» – с иронией уточнил Тарасов. Попытавшегося возмутиться депутат Ступина тут же отключили от эфира, за ним такая же участь постигла депутата от «Справедливой России» Михаила Тимонова.

«Вы говорили про Яндиева. У нас один депутат Яндиев. Вы к кому обращались, когда говорили, что он вам обещал как-то голосовать?» – пробился, наконец, в эфир коммунист Ступин. «Я не знаю, что вы слышали», – заявил Орлов.

«Это же позор, у вас там договорными какие-то!», – успел сказать Ступин перед тем, как его отключили.

Вопрос №5 касался поправок в закон города Москвы №70 «О законах города Москвы и постановлениях Московской городской думы». По словам главы фракции КПРФ Николая Зубрилина, поправки лишают Мосгордуму права утверждать программу социально-экономического развития столицы.

Напомним, ранее в прямом эфире заседания одной из комиссий Мосгордумы звучала ненормативная лексика, а перед этим скандал вспыхнул из-за количества депутатов в зале – которое, по словам депутата Елены Шуваловой, было значительно меньше того, что высветилось на табло при голосовании по штрафам за недоплаченную парковку. Пересчитать коллег спикер думы Алексей Шапошников отказался, заявив, что полностью доверяет электронной системе.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.02.21

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