«В ход идут уже абсурдные обвинения…» Путин заявил о целенаправленной информационной кампании против России

Против России ведется целенаправленная информационная кампания, цель которой – ослабить страну и поставить ее под внешний контроль. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). Как отметил глава государства, в этих условиях необходимо не допустить провокаций во время выборов в Госдуму.

Путин отметил, что сейчас Россия сталкивается с так называемой политикой сдерживания. «Речь здесь идет не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать проблемы по внешнему периметру и контуру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество, в конечном итоге – ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль. Как это, мы видим, знаем, происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве», – сказал президент, подчеркнув, что это не преувеличение – достаточно познакомиться с публичными стратегическими документами и весьма откровенными заявлениями государственных деятелей целого ряда стран.

Недружественное отношение к России, к ряду других самостоятельных, суверенных центров мирового развития даже не пытаются скрывать. Но дело далеко не в такой агрессивной риторике, а в реальных, практических действиях. Против нас ведётся целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов. В ход идут уже абсурдные, я бы даже сказал, разного рода анекдотичные теории заговора. Например, попытки в последнее время поставить под сомнение наши достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом», – отметил глава государства, добавив, что «многие наши партнеры весьма доброжелательно относятся к нашим результатам в этой сфере, готовы с нами сотрудничать, и мы, кстати говоря, приветствуем такой настрой».

Вместе с тем Путин обратил внимание, что в этом году предстоят выборы в Государственную Думу. «Конституционные гарантии граждан свободно, в рамках демократических процедур избирать своих представителей должны быть защищены от любых провокаций. Нужно и впредь действовать строго в правовом поле, опираться на поддержку граждан…» – сказал Путин.

В то же время президент дал понять, что в этот период вероятны действия, направленные на подрыв стабильности. «[Нужно] четко проводить грань между естественной для любого, в том числе и для нашего общества политической конкуренцией, конкуренцией между политическими партиями, между идейными платформами, разными взглядами на пути развития страны и действиями, которые не имеют ничего общего с демократией и направлены на подрыв стабильности и безопасности нашего государства, на обслуживание чужих интересов, тех, про кого в народе говорят, кто из-за бугра платит за эту деятельность, но платит в своих интересах, а не в наших», – подчеркнул глава государства.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 24.02.21

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