Глава ЦИК назвала голосование по почте «архаикой»

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова назвала голосование по почте уходом в позавчерашний день. По ее словам, сейчас есть более современные способы, соответствующие мобильности граждан.

«Голосование по почте законом предусмотрено, но у нас есть право воспользоваться этим или нет, – цитирует Памфилову РИА «Новости». – Вы же понимаете, что для нас это уход в позавчерашний день. Это то же самое, что отказаться от QR-кодирования протоколов, это архаика. Мы выбираем современные способы, которые востребованы и адекватны мобильности наших граждан».

Глава Центризбиркома уточнила, сейчас в России действуют 36 политических партий. Без сбора подписей смогут участвовать в выборах в Государственную думу 14 партий.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 24.02.21

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