«Завинчивание гаек» в России: Кремль рискует получить обратный результат

Политика «завинчивания гаек» с увеличением штрафов россиянам, выходящим на антиправительственные митинги, не снизит протестные настроения, но может спровоцировать их увеличение. Фактически новые жесткие меры говорят обществу, что власть испытывает страх перед ним. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

По оценке эксперта, мотивация власти в этой ситуации понятна – опасение массовых протестов, связанных с предстоящими выборами, хотя триггером для выхода на улицу может стать все, что угодно. «Соответственно, есть желание напугать размерами штрафов», – пояснил собеседник агентства, отметив, что для какой-то части протестно настроенных россиян, которые могли бы принять участие в митингах, такие превентивные меры, разумеется, станут причиной отказа от своих намерений.

Однако, как полагает Калачев, в целом власть рискует получить обратный эффект. Массовые штрафы приводят, в частности, к росту общественной солидарности – уже сейчас огромные суммы для таких выплат россияне успешно собирают всем миром.

«Все зависит от того, насколько массовым будет протестное движение. Как говорится, на миру и смерть красна. Одно дело, когда выходит 50 – 100 – 200 человек, и их легко вяжут и всех штрафуют по максимуму, а другая история – когда речь идет о десятках тысяч людей, если не о сотнях, – подчеркнул он. – Когда штрафы растворяются в этой массе людей и кажется, что с таким количеством людей власть ничего поделать не может. Поэтому я думаю, что уровень страха будет определяться размахом протестов. Есть ситуации, когда инстинкт самосохранения у людей отключается, и они не думают ни о каких штрафах».

Политолог обратил внимание, что превентивные меры в виде штрафных санкций могут сдерживать , когда повод для выхода на улицы кажется незначимым, а количество протестующих предполагается небольшим. «Есть же мировая практика – напомнил эксперт. – В конце концов, все авторитарные режимы на своем закате, или перевалив через стадию зрелости, в той или иной степени завинчивают гайки. Ну и кому и когда это в итоге помогло?»

«Я, наоборот, думаю, что гибкость методов, вегетарианский характер авторитарного режима обеспечит ему долгую безбедную жизнь», – отметил он, подчеркнув, что ужесточение политики в отношении недовольного населения не купирует протестные настроения, а являются лишь профилактикой протестных действий.

«Но [протестные настроения] по итогу не только остаются – они могут расти, потому что люди видят, что власть испытывает страх перед ними, и начинают думать: а почему? То есть что такого сделала или собирается сделать власть, чтобы бояться людей? Чтобы бояться митингов, шествий?» – пояснил Калачев.

Эксперт привел в пример Сербию, где также проходили массовые акции протеста против президента страны Александра Вучича. «Десятки людей выходили, перекрывали улицы, – отметил он. – Никто никого не винтил, никто никого не штрафовал, никто никого не был дубинками, а митинговали и мирно расходились. При этом, конечно, если бы они штурмовали парламент, например, или резиденцию Вучича, наверняка были бы приняты самые жесткие меры». У Евросоюза есть претензии к Сербии в отношении реализации демократических принципов, напомнил собеседник агентства – однако «там все протесты сошли на нет, и Вучич живее всех живых как политик».

«А у нас получается диссонанс: все видят мирный характер протестных акций, и в то же время жесткость реакции. То есть для сомневающихся, колеблющихся, обывателей, это повод скорее посочувствовать протестующим, чем власти», – отметил он.

По его словам, у нескольких тысяч задержанных участников акций есть друзья, родственники и знакомые, так что количество негативно настроенных людей в результате таких мер только растет.

В то же время Калачев пояснил, что власть борется со следствием, а не с причиной, но самое главное – насколько адекватны такие жесткие меры характеру общественной угрозы. «Я понимаю, если бы у нас – как в некоторых других странах – переворачивали автомобили, поджигали их, били витрины и так далее, тогда огромные штрафы, жесткие меры, реальные тюремные сроки были бы понятны, – считает он. – Но в условиях, когда у нас все последние акции проходят исключительно мирно, и максимум, что можно увидеть брошенный пластиковый стаканчик, все это естественно не работает. То есть это купирует проблему, замораживает ситуацию, но не работает на авторитет власти – как мне кажется».

Власть должна быть в меру сильной и в меру жесткой, «но в меру, не жестокой и не демонстрировать страх». Однако превентивное «завинчивание гаек» в условиях мирных митингов работает скорее как демонстрация страха перед возможными протестами, а это, в свою очередь, означает, что у власти нет позитивного образа будущего, пояснил эксперт. Фактически такие действия показывают, что власть сама не верит в то, что в стране все будет хорошо, будет расти экономика, доходы населения, атмосфера будет только улучшаться, а граждане будут ощущать себя свободными людьми. «Завинчивание гаек действительно никого в итоге не спасало – только откладывало какие-то решения», – заключил он.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов для россиян за неповиновение законному требованию силовиков на массовых акциях, санкциях за нарушения для иноагентов и организаторов митингов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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