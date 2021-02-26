«Карфаген должен быть разрушен»: политологи напомнили главе ЦИК о сборе подписей через «Госуслуги»

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова допустила возможность сбора подписей через «Госуслуги» на выборах депутатов Госдумы и глав регионов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на встрече с политологами председатель Центризбиркома предложила обратиться в парламент с инициативой закрепить это предложение законодательно.

«Больше людей регистрируется на «Госуслугах». Можно расширить процент собираемых через них подписей», – процитировал Памфилову глава Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко.

Тезисы своего выступления в ЦИК президент РАСО опубликовал в «Фейсбуке». В частности, как отметил Минченко, многодневное голосование в России стоит воспринимать как экстренную меру, а не постоянную. Что касается мер контроля за чистотой и прозрачностью выборов, то они выглядят существенными – однако важно, чтобы само население страны воспринимало их как достаточные.

«Скандалы на выборах в США в 2020 году создали негативный фон по отношению к честности выборов, – пояснил президент РАСО. – Но не стоит действовать по принципу «Байден разрешил»».

Минченко также обратил внимание, что пора разрешить на федеральном уровне сбор подписей за выдвижение кандидатов через портал «Госуслуги» без ограничений по проценту, и дать возможность такого же сбора на выборах глав регионов – где кандидаты должны получить подписи муниципальных депутатов. «Это позволит избежать скандалов и проблем со сдвоенными подписями», – подчеркнул глава РАСО.

«Карфаген должен быть разрушен», – напомнил Минченко знаменитую фразу Катона Старшего, который настойчиво возвращался к этому вопросу до тех пор, пока римляне не сдались и не разрушили несчастный Карфаген.

Как сообщал «Новый День», на встрече с политологами глава ЦИК заявила об очень высокой вероятности того, что на выборах в Госдуму будет использовано трехдневное голосование. По ее словам, Центризбирком назовет формат только после того, как президент в июне официально назначит выборы. Видеонаблюдением в этот раз будет охвачено более 80% от общего числа избирательных участков.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 26.02.21

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