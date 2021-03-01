Экс-главу Серпуховского района Подмосковья увезли из «Матросской тишины»

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун этапирован в колонию, его семья и адвокаты заявил, что не знают, где он находится. О том, что экс-чиновника уже нет в СИЗО «Матросская тишина», стало известно после того, как защитник не смог с ним встретиться.

Супруга бывшего главы района Юлия Шестун намерена готовить жалобу в Европейский суд по правам человека. «Сегодня адвокату в следственном изоляторе отказали вывести Александра, объяснив это его этапированием, – цитирует Юлию Шестун ТАСС. – Я обеспокоена за его безопасность, и мне ничего не остается, как рассылать срочные телеграммы руководству ФСИН и готовить жалобу в Европейский суд по правам человека». Источник в правоохранительных органах подтвердил агентству, что Шестун этапирован в колонию для дальнейшего отбытия наказания.

Как сообщал «Новый День», в декабре Подольский городской суд Московской области приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 49 млн рублей за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализацию денежных средств, полученных в результате совершения преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 289 УК РФ), а также получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие и суд решил, что, занимая должность главы Серпуховского района в период с 2003 по 2018 год, чиновник через доверенных лиц создал 43 коммерческих организации, а полученные от них доходы использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков.

Прокурор просил суд назначить Шестуну 20 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 50 млн рублей. Защита настаивала на вынесении оправдательного приговора. Сам Шестун отверг все обвинения и назвал свое преследование заказным и политически мотивированным. Еще за несколько месяцев до задержания чиновник опубликовал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором заявил, что готовится его арест, поскольку его нахождение на посту главы района невыгодно подмосковным властям. Он рассказал, что получил от главы администрации губернатора Подмосковья предложение добровольно уйти в отставку, в противном случае ему были обещаны уголовные дела. В видеоролике Шестуна звучат и диктофонные записи, из которых следует, что такие действия против него «согласованы с Андреем Яриным – начальником главного управления внутренней политики администрации президента». Кроме того, из записей, приведенных в обращении, следовало, что начальник управления «К» ФСБ России Иван Ткачев предупредил Шестуна, что конфликт поднят на «уровень президента».

После этого уже семья Шестуна дважды записывала видеообращение к президенту РФ с просьбой разобраться в ситуации. Однако никакой реакции на это со стороны главы государства не последовало. Еще будучи на свободе Шестун в комментарии РИА «Новый День» сообщал, что проверки начались после его отказа пустить на серпуховский полигон огромные объемы мусора из Москвы.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 01.03.21

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