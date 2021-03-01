Депутатам Мосгордумы придется сдавать декларации по-новому

Московским депутатам в этом году придется отчитаться о доходах и расходах в электронном виде. Об этом сегодня сообщил спикер Мосгордумы, глава думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах Алексей Шапошников.

«Единственное значимое изменение [в порядке предоставления сведений о доходах и расходах] это то, что мы теперь должны соответствующие справки в соответствии с указом президента, заполнять в программном обеспечении «Справки ПК», – отметил Шапошников на заседании комиссии. – То есть заполняем в электронном виде, это теперь требование по указу президента обязательное».

Кроме того, по его словам, декларации нужно будет распечатать и в бумажном виде сдать в комиссию.

«У нас какая-то «горячая линия» по этой программе, или самим нужно разбираться?», – поинтересовался член депутатского объединения «Моя Москва» Валерий Головченко.

Телефоны службы поддержки указаны на первой странице Порядка предоставления деклараций, ответил Шапошников. «Я… вам больше доверяю», – с заминкой заявил депутат. «Мне звоните круглосуточно, телефон включен, пожалуйста», – разрешил спикер Мосгордумы.

Напомним, ранее в столице вспыхнул скандал вокруг декларации о доходах самого Шапошникова. В июне 2020 года Фонд борьбы с коррупцией (сейчас организация признана иностранным агентом в РФ) опубликовал расследование, согласно которому в 2018 году у спикера Мосгордумы возникло 870 млн рублей, которые не были отражены в его декларации о доходах. Эти средства были внесены в его избирательный фонд на выборах в столичный парламент в 2019 году. Проверку достоверности декларации проводила комиссия Мосгордумы по контролю за достоверностью сведений о доходах – которую возглавляет сам Шапошников. В эфире «эхо Москвы» летом 2020 года председатель думы отказался приостанавливать свою деятельность на этот срок. «Абсолютно нет, – заявил Шапошников в ответ на соответствующий вопрос ведущего Алексея Венедиктова. – Это вопросы, никак не связанные с деятельностью председателя Московской городской думы».

Москва, Татьяна Дорофеева

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