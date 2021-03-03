Предвыборный блок: Совет Федерации одобрил новые «драконовские» штрафы для россиян

Совет Федерации одобрил пакет законов о повышении штрафов при проведении предвыборной агитации в Интернете и блокировке ресурсов, допустивших нарушения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», единодушия среди сенаторов при обсуждении и голосовании не было – двое из них выступили категорически против инициативы депутатов Госдумы от «Единой России».

Как пояснил докладчик по первому вопросу сенатор Олег Цепкин, речь идет о штрафах за такие нарушения, как агитация вне агитационного периода, в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах, и за размещение агитации с нарушением закона. «В частности, за совершение названных нарушений штрафные санкции устанавливаются соответственно для граждан в размере от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, и для юридических лиц от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, – уточнил Цепкин, заявив при этом, что ничего нового закон не вносит, а только увеличивает размер штрафов. При этом сенатор даже не упомянул, что речь идет о скандальном законе об агитации через Интернет.

«Какова статистика подобных нарушений в РФ, каков темп роста этих правонарушений, и как вы оцениваете соразмерность повышения них административных штрафов, чем обусловлены эти суммы? – поинтересовался сенатор Сергей Леонов, выразив сожаление, что авторов закона нет в зале. Напомним, что законопроект в Госдуму менее четырех месяцев назад внесла группа депутатов от «Единой России» во главе с Сергеем Боярским, Александром Хинштейном и Ольгой Савастьяновой.

По словам Цепкина, масса таких нарушений фиксировалась в ходе предвыборных кампаний в 2020 году. «Цифры я вам сейчас не назову, потому что у меня ее нет перед глазами», – заявил он, и вместо официальных данных предложил коллегам свой личный опыт наблюдения за избирательными кампаниями.

В ходе дискуссии сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев обратился с просьбой назвать хотя бы те регионы, в которых фиксировались нарушения во время выборов. На этот вопрос Цепкин ответить также не смог. «Я… не готовил специально эту статистику, – заявил докладчик по вопросу. – Но я знаю на примере собственного региона, что такого рода нарушения имели место быть».

После этого первый вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Яцкин, председательствующий на заседании СовФеда в отсутствие Валентины Матвиенко, заявил, что вопросов больше не будет.

«По этому законопроекту в Государственной думе была очень большая дискуссия, – напомнил, между тем, сенатор Леонов. – Я тоже удивился: по этому законопроекту, наверное, самая короткая пояснительная записка из всех, которые я только читал. Там просто написано, что изменения вводятся – и все. Обоснований повышению штрафов сразу в 10 раз в записке нет ни слова, о статистике таких нарушений – ни слова, сколько взыскано в бюджет РФ – ни слова».

Леонов подчеркнул, что 11 лет работает в политике, провел 7 избирательных кампаний в качестве кандидата, сотни кампаний курировал, но за это время ни разу не встречал, чтобы кого-то за подобные нарушения штрафовали.

Сенатор обратил внимание, что в последнее время «идет ужесточение законодательства, что не может не огорчать», и предложил сравнить общественную опасность указанных в законе нарушений с проездом на красный свет, за который предусмотрено всего 5 тысяч рублей штрафа. «Машина проехала на красный свет – подвергая угрозе жизни людей, водитель получает всего 5 тысяч рублей штрафа. А если агитатор подошел на 5 метров ближе положенного к избирательному участку, то он получает штраф в 20 тысяч рублей, – указал он. – Какая соразмерность этих деяний?»

«Оснований для принятия данного закона нет», – подытожил Леонов, который представляет в Совете Федерации Смоленскую область, с 2013 года являлся координатором отделения ЛДПР в этом регионе.

Леонова внезапно поддержал сенатор от Хакасии Валерий Усатюк. «Наша ЦИК регулярно после каждых выборов говорит, что степень нарушений снижается, что наша избирательная система становится более законной. Тем не менее, вот сегодня мы опять начинаем говорить, что надо это все ужесточать, как будто у нас во время избирательных кампаний идут серьезные массовые нарушения. Но ведь этого нет! Поэтому я поддерживаю мнение коллеги Леонова – принятие этого закона недопустимо», – заявил Усатюк.

В этой ситуации слово пришлось взять главе сенатского комитета по конституционному законодательству Андрею Клишасу, который ранее всецело поддержал инициативу думских «единороссов». «Закон, который мы следующий будем рассматривать – это пакет с тем законом, который вам предложен сейчас», – пояснил он, сообщив, что речь идет об агитации в Интернете. «Мы впервые пытаемся это серьезно регулировать», – подчеркнул он.

За Клишасом добавить красок в проблему попытался «единоросс» Андрей Климов, который возглавляет комиссию по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ. Он вновь свел вопрос к тому, что Россию окружают враги, которые через Интернет попытаются повлиять на выборы в Госдуму. «Статистики, о которой здесь спрашивали, по понятным причинам нет», – заявил он.

При этом Климов сообщил, что за три года его комиссия наблюдала огромное количество «изощренных методов», однако не пояснил, почему членами комиссии все эти случаи не были подсчитаны и систематизированы.

В результате из 157 сенаторов четверо отдали свой голос против, двое воздержались, остальные одобрили документ.

Второй закон из пакета был также поддержан большинством голосов, причем докладчик Ирина Рукавишникова, как и ее коллега по партии Цепкин, не смогла ответить на вопросы сенаторов. В частности, Леонов интересовался, были ли обращения граждан, общественных организаций или просьбы ЦИК о внесении подобного законопроекта, а затем высказал опасения в том, что избиркомы смогут в одностороннем порядке решать вопрос об обращении в Роскомнадзор о блокировке ресурса. По данным запросам федеральная служба будет блокировать страницы в том числе и кандидатов на выборах, которым, чтобы доказать отсутствие нарушений, им придется тратить несколько недель. «Физлица будут приравнены к СМИ, и правила агитации там будут приравнены к правилам в СМИ», – констатировал сенатор, пояснив, что люди могут репостить записи в соцсетях, даже не понимая, что они являются агитацией. «Я не соглашусь! – вскинулась Рукавишникова. – <…> Ошибка в том, что действующие СМИ не приравниваются к иным информационным источникам в Интернете».

Против этого закона проголосовало шестеро сенаторов, воздержался один, однако 150 представителей регионов все же выступили за его одобрение.

Теперь законы поступят на подпись президенту.

Москва, Татьяна Дорофеева

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