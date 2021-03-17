«Никого ни к чему не обязывает»: Россия снова оказалась на грани, как СССР в 1991-м

Прошлогоднее всенародное голосование о поправках в Конституцию РФ может повторить судьбу референдума 1991 года о сохранении Советского союза, когда мнение населения никого ни к чему не обязало. Такое мнение высказал в комментарии РИА «Новый День» социолог, директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий. По его оценке, постсоветская Россия сейчас тоже подошла к рубежной точке, как ранее СССР.

«Мы подходим к рубежу. 30 лет без СССР – это достаточно значимый исторический срез. Неудивительно, что есть повод оценить и обсудить (референдум о сохранении СССР). Кроме того, мне кажется, мы парадоксальным образом подходим к рубежу и постсоветской России. У меня есть ощущение, что история постсоветской России, России путинской, тоже подходит, видимо, к концу», – сказал Кагарлицкий.

«Естественно, власти по-своему хотят интерпретировать, оппозиция – по-своему. Но в любом случае, неизбежны некоторые параллели и сопоставления», – добавил он.

В этой связи Кагарлицкий обратил внимание, что в России минувшим летом тоже произошло «всенародное волеизъявление». «Параллели напрашиваются. Только устроили не референдум, а некий плебисцит, в результате которого нам навязали поправки к Конституции. Но история с советским референдумом, кстати говоря, гораздо более корректно проведенным, доказывает, что подобного рода голосование никого и ни к чему не обязывает», – пояснил он.

«Поправки к Конституции могут быть также просто выброшены, если власть переменится», – заключил эксперт.

Напомним, Всесоюзный референдум состоялся 17 марта 1991 года. На него был вынесен вопрос о сохранении СССР как обновленной федерации равноправных суверенных государств и республик бывшего Советского союза. В референдуме из 185,6 млн (80%) советских граждан с правом голоса приняли участие 148,5 млн (79,5%); из них 113,5 млн (76,43%), ответив «да», высказались за сохранение обновленного СССР.

Тем не менее, 8 декабря 1991 года главы трех стран-учредителей СССР – России, Украины и Белоруссии – Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение, в котором заявили о прекращении деятельности СССР и создании Содружества независимых государств.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 17.03.21

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