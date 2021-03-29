Элла Памфилова переизбрана главой ЦИК

Элла Панфилова вновь избрана председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Сегодня прошло первое организационное заседание нового состава Центризбиркома.

В своем выступлении Памфилова отметила, что вся работа ЦИК за последние пять лет была «на виду и вы можете судить об этом», и в дальнейшем работа Комиссии останется прозрачной. «Будем работать на повышение доверия наших граждан к избирательной системе», – заявила она.

Кроме Памфиловой на пост главы ЦИК свою кандидатуру выдвигал представитель ЛДПР Александр Курдюмов. Из 15 членов Центризбиркома за Памфилову проголосовало 14 человек, за Курдюмова – 1.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 29.03.21

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