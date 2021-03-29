«Чтобы не было стыдно»: Памфилова назвала главный принцип работы ЦИК России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России должна работать так, чтобы не было стыдно перед избирателями. Об этом заявила Элла Памфилова сразу после переизбрания на пост председателя Центризбиркома. По ее словам, сейчас России предстоит пережить одну из самых сложнейших кампаний.

«Нам предстоит может быть одна из сложнейших кампаний. Поэтому каждый из вас член единой команды и вместе, я думаю, что мы будем работать так, чтобы нам было не стыдно, и чтобы избиратели нас поддерживали в том, что мы делаем», – сказала Памфилова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании ЦИК, где Памфилова заново получила должность руководителя, присутствовали представители политических партий. В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за расширение партийного представительства в составе комиссии. В нынешнем составе Центризбиркома один представитель ЛДПР – Александр Курдюмов. Сегодня он принял участие как кандидат в выборах и председателя, и его заместителя. И в обоих случаях набрал по одному голосу.

«Как мы ненавидим другую кандидатуру, другую партию. Вы понимаете, нас за это не любят за рубежом! Что мы не пришли к настоящей демократии. Все равно довлеет однопартийный режим. Как бы я сформировал Центральную избирательную комиссию – только из представителей оппозиционных партий, а она вся из представителей чиновников», – заявил Жириновский.

По мнению лидера ЛДПР, нужно убрать основания для отмены регистрации участников избирательного процесса. Политик привел в пример нарушения на выборах в Псковской области, республике Коми, в Краснодаре, заявив, что это ведет к социальной нестабильности. «Вы понимаете, что заставляете людей выходить на улицы. Мы с вами провоцируем, когда не защищаем их. Они ж все равно не выиграют, но хотя бы дайте им возможность участвовать в выборах», – сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР предложил Памфиловой через пять лет, когда будут следующие выборы членов ЦИК, заранее обсуждать кандидатов с партиями. «Давайте встречаться до выдвижения кандидатов, чтобы мы сказали, кого бы мы не хотели видеть в составе ЦИК… Оппозиция всегда нужна. Царская Россия рухнула, советская, ельцинская – ничего не сделала и сейчас все шатается, потому что мы не хотим, чтобы была сильная оппозиция. Или делаем ее сверху руками, народ видит ее, эту липовую оппозицию, и это людей заставляет протестовать», – считает лидер ЛДПР.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов со своей стороны отметил, что страну ожидает сложный период – выборы в Госдуму. «Выборы будут непростые, накал страстей виден уже в этом зале, это естественно. Но я уверен, что все у вас получится, потому что не могу не сказать добрые слова в ваш адрес. Вы, возглавляя ЦИК, зарекомендовали себя как человек, который умеет слышать и слушать», – подчеркнул Миронов, обращаясь к Памфиловой.

По мнению лидера партии «Яблоко» Николая Рыбакова, нужно повысить доверие граждан к выборному процессу. «Когда все видят, что проходят концерты, а на политический митинг, политический пикет выйти нельзя, то это не свобода волеизъявления граждан. Лучший результат работы ЦИК – через пять лет будет. Первое, это если люди поймут, что наблюдателями на избирательные участки они приходят не для того, чтобы биться с фальсификациями и вбросами, а для того, чтобы скорей узнать результаты своего кандидата…А второе, это касается непосредственно ЦИК, если через пять лет будет очень небольшое внимание СМИ к тому, кто вошел в состав ЦИК, кто стал ее руководителем. Потому что в России будут знать, что в любом случае, считают голоса честно, в любом случае выборы проходят свободно и честно и ЦИК станет рутинным техническим органом. Вот это будет лучший результат ЦИК», – пояснил Рыбаков.

Партия «Гражданская инициатива», в свою очередь, предложила Центризбиркому «рискнуть попытаться провести честные выборы в стране». «Чтобы мы узнавали о фальсификациях на выборах не после того, как губернатора посадили, а в связи с тем, что ЦИК пресек эти фальсификации еще на стадии голосования или подсчета голосов», – заявил лидер партии Андрей Нечаев.

Партия «Пенсионеры за социальную справедливость» со своей стороны обратила внимание, что на этом составе Центризбиркома лежит «огромная социальная ответственность». «Многие социальные конфликты возникают в результате недоверия к результатам электорального процесса в той или иной стране. И этот состав ЦИК – это гарант стабильности, безопасности и социального благополучия государства на ближайшие 5 лет», – заявил представитель партии «Пенсионеры за социальную справедливость» в ЦИК Владимир Ворожцов.

Глава ЦИК, в свою очередь, подтвердила готовность сотрудничать со всеми партиями, подчеркнув, что в первую очередь Центризбирком «будет работать в интересах избирателей».

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 29.03.21

«Не только семьи с детьми»: Счетная палата призвала расширить круг получателей соцпособий. / Кто на самом деле стоит за каналом Навальный Live. / Каждый десятый россиянин сталкивался с интернет-мошенниками. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»