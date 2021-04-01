Убийство Шабтая Фон Калмановича: СКР завершил расследование

В Москве завершено расследование убийства бизнесмена Шабтая Фон Калмановича и покушения на убийство его водителя. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, предполагаемым исполнителям – Багаудину Костоеву, Али Белхороеву и Батыру Тумгоеву – предъявлено обвинение.

ЧП произошло днем 2 ноября 2009 года, когда тело Калмановича с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено автомобиле «Мерседес Бенц 500» в Новодевичьем проезде. В машине также находился водитель 1976 года рождения, получивший огнестрельные ранения правой части туловища. Он был госпитализирован и выжил.

По версии следствия, Тумгоев сообщил подельникам предполагаемый маршрут потерпевшего. В день убийства обвиняемые ехали на автомобиле марки «Ладе-Приоре» серебристого цвета без государственных номерных знаков. За рулем был Белхороев. В районе Смоленской набережной они поравнялись с машиной Калмановича, Костоев открыл по машине огонь. Впоследствии с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по пп. «ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство организованной группой по найму»), ч.3 ст. 30 пп. «а,ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство организованной группой по найму») и ч. 3 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия») п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»).

В июне 2019 года фигуранты организованной преступной группы были установлены и задержаны. В рамках расследования допрошены 30 свидетелей в различных субъектах страны – в Чечне, Ингушетии, Архангельской области и других регионах. Проведены баллистические, молекулярно-генетические, дактилоскопические, психолого-психиатрические судебные экспертизы. В СКР пояснили, что их выводы подтверждают причастность исполнителей к убийству Шабтая фон Калмановича и покушению на его водителя.

Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Шабтай Калманович – израильский и российский предприниматель, генеральный менеджер женской сборной России по баскетболу, владелец женского баскетбольного клуба «Спартак», с 1994 года был генеральным директором ОАО «Тишинка», владел Дорогомиловским рынком. Также он занимался организацией российских гастролей звёзд мировой эстрады.

В 1987 году был приговорён израильским судом к 9 годам заключения за шпионаж в пользу СССР. По свидетельствам некоторых бывших кадровых сотрудников ГРУ, штатным агентом спецслужб СССР Калманович не являлся, но «был интересным «осведомителем».

В феврале 2000-го сопровождал Анатолия Собчака в его последней поездке в Светлогорск. и был первым, кто обнаружил его тело в номере гостиницы «Русь».

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 01.04.21

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