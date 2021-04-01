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Четверг, 1 апреля 2021, 13:46 мск

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Бывший раменский прокурор Томбулов лишится имущества на 749 млн рублей

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество бывшего Раменского городского прокурора Константина Томбулова, который обвиняется в руководстве ОПГ, получении взятки, мошенничестве, вымогательстве. Речь идет об недвижимости и земельных участках на 749 млн рублей.

«Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации предъявлены исковые требования к бывшему Раменскому городскому прокурору Московской области Константину Томбулову и иным лицам об обращении в доход Российской Федерации их имущества на сумму свыше 749 млн рублей», – говорится в сообщении телеграм-канала надзорного ведомства.

В результате проверки было установлено, что с октября 2000 года по ноябрь 2018 года, занимая различные должности в органах прокуратуры и Следственного комитета, Томбулов приобрёл на вышеуказанную сумму 268 объектов недвижимости – квартиры, жилые дома, помещения, земельные участки. При этом совокупный доход членов его семьи составил 12 млн рублей.

«В целях сокрытия факта обладания значительными финансовыми средствами указанное имущество регистрировалось на родственников и доверенных лиц. Легальные источники дохода, которые позволили бы им приобрести зарегистрированные объекты недвижимости, отсутствуют», – пояснили в Генпрокуратуре.

Ранее сообщалось, что 12 февраля Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против Томбулова. Ему предъявлено обвинение в получении взятки, мошенничестве, вымогательстве и присвоении, совершенных организованной группой в особо крупном размере. Еще 22 человека – сотрудники МВД, Раменской городской прокуратуры, а также «лица с криминальным прошлым» – привлечены к уголовной ответственности как участники организованных преступных групп под руководством Томбулова.

Москва, Мария Соколова

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