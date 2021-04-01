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Четверг, 1 апреля 2021, 15:27 мск

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Геннадий Онищенко: «Удобно: все борются с инфекцией, многие вещи уходят из повестки дня»

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

России пора выходить из «удобного» коронавирусного кризиса. Об этом, как передаёт корреспондент РИА «Новый День», заявил академик Российской академии наук (РАН), первый заместитель председателя Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко, выступая на пресс-конференции в Москве. При этом бывший главный санитарный врач РФ признал, что число граждан с иммунным ответом в стране крайне низкое, за исключением Москвы.

«Процесс притирки затянулся. Пора выходить из этой ситуации. Это, с одной стороны, удобно: все борются с инфекцией, многие вещи уходят с повестки дня. В первую очередь, в экономике, бизнесе… это затягивается. Психологический барьер нужно преодолевать», – сказал он.

В то же время Онишенко отметил, что сейчас меньше 10% россиян имеет иммунный ответ. «Сегодня мы говорим о 8 млн привитых и 4 млн переболевших. Итого – получается 12 млн тех, кто имеет иммунный ответ. Это пока еще даже не 10%», – констатировал он.

По его словам, в Москве ситуация чуть лучше, чем в регионах. «Если говорить о нас, москвичах, то в Москве переболели коронавирусом свыше 1 млн 126 тысяч человек и где-то около 700-800 тысяч привитых. В Москве получается высокий уровень охвата. Для 8 млн москвичей уровень иммунитета высокий. Если прибавить еще 1 млн 400 тех, кто переболели бессимптомно, то Москва – самый высокий уровень популяционного иммунитета. Может быть, поэтому в Москве уровень заболеваемости снижается», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», в России за минувший день выявили 9 169 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. На прошлой неделе в Совфеде сообщили, что большая часть ограничений, введенных в России из-за коронавируса, может быть снята к осени. Мэрия Москвы допускала снятие части ограничений к маю.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 01.04.21

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