Растрата 5,6 млрд рублей: глава МАСТ-банка Пирогов приговорен к 8,5 годам колонии

Преображенский суд Москвы приговорил бывшего президента МАСТ-банка Юрия Пирогова к 8,5 года колонии по делу о растрате 5,6 млрд рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Двум другим фигурантам – Елене Журавлевой назначено наказание в виде 6,5 года колонии, Наталье Желобаевой – 5 лет и 10 месяцев, однако ее освободили «ввиду отбытия наказания».

По данным следствия, с 2013 по 2015 год фигуранты растратили более 5,6 млрд рублей банка, выдав подконтрольным им юридическим лицам заведомо невозвратные кредиты. Похищенные деньги были перечислены на счета иных подконтрольных злоумышленникам организаций.

«Кроме того, президент кредитной организации в 2015 году обманул своего знакомого предпринимателя, уговорив его приобрести векселя банка на общую сумму 111,9 млн рублей, которые собственнику не передал, а предъявил к погашению в интересах подконтрольных ему юридических лиц», – отмечали в Генпрокуратуре.

Ранее бывший исполняющий обязанности председателя правления МАСТ-банка Александр Чеметов был приговорен к 4,5 годам лишения свободы по делу о растрате.

Банк России отозвал лицензию кредитной организации 24 июня 2015 года. 19 августа того же года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом и утвердил Агентство по страхованию вкладов конкурсным управляющим.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 01.04.21

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