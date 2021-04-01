Биометрический контроль мигрантов ради безопасности россиян предлагает ввести Дмитрий Певцов

Няня-убийца Гюльчехра Бобокулова, в феврале 2016 года зверски расправившаяся с девочкой-инвалидом, выходит из психиатрической клиники и будет депортирована в Узбекистан согласно постановлению суда. Народный артист России Дмитрий Певцов предупреждает, что опасные мигранты даже после выдворения могут вернуться в Россию по подложным документам. Единственный способ остановить их на границе – биометрический контроль всех без исключения мигрантов.

Пять лет назад Россию потрясла история убийства маленькой москвички ее няней-мигранткой – няня сначала задушила девочку-инвалида, затем отрезала малышке голову, подожгла квартиру и вышла к станции «Октябрьское поле», угрожая всех взорвать.

Биометрия станет «замком» на границе для опасных мигрантов

– Пора поставить вопрос ребром! – считает Дмитрий Певцов. – Мало ограничить легальную миграцию, это само собой. Надо обезопасить Россию от потока опасных мигрантов-преступников! Надо в обязательном порядке брать у трудовых мигрантов, въезжающих в нашу страну, отпечатки пальцев и образцы биоматериалов. Для чего? Если они совершат преступление и будут выдворены из нашей страны, то не смогут больше вернуться в Россию под другим именем и по подложным документам.

Утром 29 февраля 2016 года няню Гюльчехру Бобокулову задержали с отрезанной головой ребенка у метро «Октябрьское поле». До суда она по-разному объясняла свои действия, итог подвела психиатрическая экспертиза в Институте судебно психиатрии имени В.П. Сербского. У Бобокуловой было диагностировано психиатрическое заболевание, и ее отправили на принудительное лечение. Прошло пять лет, в лечении наметился прогресс, и ее собираются выпускать на свободу.

Уже в ходе следствия выяснилось, что у Бобокуловой и раньше были проблемы с психическим здоровье, она стояла на учете с диагнозом «острое шизофреническое расстройство» и была склонна к агрессии, в родном селе ее считали сумасшедшей. В России, конечно, Бобокулова никому об этом не рассказала. Как не рассказывают о своих проблемах с психическим здоровьем, агрессивных наклонностях и склонности к совершению преступлений и другие мигранты.

Скорее всего, после выписки Бобокулову депортируют в Узбекистан. Ответственный секретарь ОНК Москвы, вице-президент Российского подразделения Международного Комитета Защиты Прав Иван Мельников рассказал: «Согласно нормативной базе, ее прикрепят к психоневрологическому диспансеру, потом теоретически должны будут направить в Многофункциональный миграционный центр, а уже оттуда она должна быть выдворена в Узбекистан».

Но практика говорит о том, что в таком центре некоторые граждане находятся не по одному году по разным причинам, например, ждут документы. А по закону, если человек находится в центре более двух лет, его могут просто выпустить. По мнению Ивана Мельникова, нужен строгий надзор, возможно, вроде GPS-трекера или другого отслеживающего устройства. Выход на свободу Бобокуловой – повод задуматься о мерах предосторожности.

Сколько еще таких Бобокуловых?

Если мы не хотим увидеть в России ужасов европейских стран, где приезжие, пользуясь всеобщей толерантностью, нередко режут головы коренному населению, то нам необходимо не молчать, а обсуждать эту проблему. Нападения мигрантов на россиян и даже убийства ими россиян не заканчиваются.

Все мы знаем, что мигранты, уже раз депортированные за нарушения, возвращаются вновь и вновь – на заработки и ради преступного промысла. Купить новый паспорт или изготовить подложные документы ради того, чтобы вернуться в Россию, у них не считается зазорным. Президент Федерации мигрантов Вадим Коженов предполагает, что человек может изменить фамилию в документах и попытаться вернуться. Единственное, что остановит его на границе – отпечатки пальцев. Но «пальчики» при въезде берут не у всех. А если преступник не был пойман и уехал на родину, отсиделся и только потом вернулся в Россию? Кто его остановит? Он же «чистый»?

В настоящее время идет обсуждение нового законопроекта – институт разрешений на временное проживание (РВП) предлагают заменить на три миграционных режима: краткосрочное пребывание (на срок до 90 суток), долгосрочное пребывание и постоянное проживание. Все иностранцы, которые собираются задержаться на срок более 30 дней, обязаны будут пройти дактилоскопирование, фотографирование и медосвидетельствование. Так и должно быть: все пункты пропуска на границе необходимо оборудовать приборами дактилоскопии, чтобы человек, сменивший фамилию, не смог незаконно въехать в Россию.

– Если этого не сделать, эта или другая такая же Бобокулова купит себе на родине новый паспорт и вернется в Россию убивать наших детей, – говорит Дмитрий Певцов. -Для того нам и технологии, чтобы не дать проскочить опасным мигрантам под видом нянь, дворников или уборщиков, всех – под биометрический контроль!

Москва, Светлана Антонова

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