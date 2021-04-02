Убийство в Подмосковье: погиб 16-летний студент

В Подмосковье арестованы двое мужчин, подозреваемых в убийстве 16-летнего студента. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено в ночь с 29 на 30 марта в квартире в Солнечногорске. Мужчины пили алкоголь в компании потерпевшего и их знакомой, после чего вместе со студентом покинули квартиру. На улице между ними произошла внезапная ссора, в результате подозреваемые совместно нанесли подростку множественные ножевые колото-резанные ранения в область туловища. Он скончался на месте, злоумышленники скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Мужчин удалось задержать, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий моменту останавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Солнечногорске был жестоко убит 15-летний подросток, приехавший туда гулять из Зеленограда. На его теле обнаружены 38 ножевых ранений. По обвинению в его убийстве арестован 26-летний местный житель.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 02.04.21

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