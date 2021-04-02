В Москве наркодилер напал с отверткой на полицейского

В Москве задержан наркодилер после нападения на полицейского. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 1 апреля на лестничной площадке жилого дома на улице Маршала Жукова. Подозреваемый, «не желая быть задержанным по подозрению в сбыте наркотических средств», замахнулся на полицейского отверткой, а также применил в отношении него насилие.

Возбуждено уголовное дело по 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»).

Отмечается, что в квартире подозреваемого были обнаружены свертки с наркотическим веществом. В ближайшее время будет назначена химическая судебная экспертиза.

Напомним, 31 марта полицейские накрыли молодежную вечеринку из 50 человек в квартире на западе Москвы. На месте происшествия полицейские изъяли 5 свертков «кокаином массой 0,8 грамма», у одного из гостей нашли 0,07 грамма марихуаны.

Согласно УК РФ, 0,8 грамма кокаина считается значительным размером, максимальное наказание – лишение свободы на срок до трех лет.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 02.04.21

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