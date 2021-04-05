С «заботой» о жителях: мэрия Москвы вновь повысила тарифы на платных парковках

В Москве на 193 улицах изменились тарифы на парковку. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. В мэрии отметили, что изменения затрагивают улицы, где «расположены объекты притяжения автомобилистов из области и других районов Москвы». Речь идет о торговых и офисных центрах, парках.

«Необходимо принять меры, чтобы приоритет в парковке был именно у тех, кто там живет. Благодаря местам только для резидентов и платной парковке местные жители смогут парковаться рядом с домом – нужно только получить резидентное разрешение», – пояснили в дептрансе.

На тех улицах, где загрузка достигает 96%, будет действовать повышенный тариф 380 рублей в час в дневное время, 200 рублей в час – в ночное. «Тарифы изменятся всего на 10% платных мест, с загрузкой 96 и более процентов, но эффект ощутит весь город», – уточнили в ведомстве.

«На некоторых улицах, таких как 2-й и 4-й Самотёчные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная, стоимость снизится. На некоторых – начнет действовать дифференцированный тариф. Если платная парковка занята все время более чем на 90% – значит стоимость надо изменить, а если она пустует – цену можно снизить. Это важно для того, чтобы местные жители и другие водители могли найти свободные парковочные места и улицы загружались равномерно», – говорится в сообщении.

Отмечается, что для местных жителей парковка остается бесплатной, если есть резидентное разрешение.

Полный список улиц опубликован на сайте департамента. Речь идет о районах Пресненский, Басманный, Савеловский, Аэропорт, Даниловский, Донской, Нагорный, Бутырский, Лефортово, Внуково, Строгино, Левобережный, Головинский, Коптево, Войковский, Преображенское, Новогиреево, Южнопортовый, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное, Фили-Давыдково, Выхино-Жулебино.

Как сообщал «Новый День», платные парковки появились в Москве 2012 году. С тех пор автомобилисты заплатили более 33,9 млрд рублей. Изначально речь шла только о центре города, но в последние годы зона платного парковочного пространства расширилась на отдаленные районы столицы. Так, 17 февраля 2020 года к ней добавилось 80 улиц в 16 районах, включая Митино, Новогиреево, Внуково.

Напомним, в конце марта в департаменте сообщили о поступлении более 250 000 обращений по поводу выдачи парковочных разрешений.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 05.04.21

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