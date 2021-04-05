Россия утратила инициативу на внешнеполитической арене из-за противостояния кремлевских элит

Внешняя политика России зашла в тупик из-за конфликта политических элит, считает египетский политэксперт Сулейман аль-Ахмади. В интервью иорданской газете «Аль-Гад» специалист по внутренней политике России сравнил прогресс в Сирии и Ливии. Если военная кампания по поддержке Башара Асада позволила Москве триумфально вернуться в ближневосточную политику, то ливийский конфликт свел все на нет.

Изначальный расчет российского военно-политического руководства заключался во всесторонней поддержке маршала Халифы Хафтара – сперва командующего Ливийской национальной армии, а потом и вовсе самозваного правителя всей Ливии, который пытался расправиться с базирующимся в Триполи Правительством национального согласия. Победоносное наступление на столицу Ливии в 2019 году было далеко не первым: все предыдущие попытки Халифы Хафтара оборачивались ничем, пока лидеру Ливийской национальной армии не предложила помощь Россия.

За почти год боев Хафтару при помощи российских специалистов и наемников удалось, фактически, взломать оборону Триполи, но потом что-то пошло не так. Как указывает Сулейман аль-Ахмади, причиной тому стал конфликт в стенах Кремля, обострившийся за последний год: если бы Владимир Путин не дистанцировался от происходящих процессов, все было бы иначе.

«Серия неуспехов России в реализации своих целей в Ливии и других странах – это не что иное, как результат острой борьбы между военными в лице министра Шойгу и дипломатами в лице министра Лаврова, – подчеркнул эксперт. – Эти два лагеря не в состоянии вести скоординированные действия и принимать согласованные решения. Мы можем констатировать, что если Владимир Путин снова не возьмет управление внешней политикой в свои руки, то Россию ждет тяжелая полоса неудач».

Ряд западных изданий и вовсе указывает на ослабление российского лидера во время коронавирусной пандемии: удаление Владимира Путина в резиденцию Ново-Огарево сказалось на продуктивности и снижении количества контактов между президентом и министрами. В конечном счете, это привело к переделу власти.

Как считает египетский El-Watan News, если в ближайшее время что-то не изменится, то едва ли российский внешнеполитический курс выправится.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.04.21

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