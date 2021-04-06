России нужна «новая система координат»: Матвиенко прокомментировала будущее послание Путина

Предстоящее послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию «сформулирует новую систему координат». Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Послание президента – важнейшее политическое и общественное событие. В современной непростой ситуации в мире, несущей много вызовов, в том числе и для России, оно, безусловно, будет иметь особое значение. Это будет такое послание «нового времени», я бы сказала, формулирующее новую систему координат», – цитирует ее слова «Интерфакс».

Спикер Совета Федерации пояснила, что послание актуализирует основные текущие задачи, расставит акценты и даст прямые поручения. «Все понимают, что ряд из них потребует быстрого начала реализации, а также корректировки планов работы законодателей. Поэтому мы приняли решение собрать Совет палаты на следующий день, 22 апреля. А 23 апреля проведем пленарное заседание», – сказала Матвиенко.

Как сообщал «Новый День», в этом году ежегодное послание президента РФ Федеральному Собранию назначено на 21 апреля. Место проведения пока не разглашается, но известно, что оно состоится в очном формате, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова детали «прорабатываются». Ранее послание всегда оглашалось в Кремле.

Напомним, в прошлом году Путин выступил с посланием 15 января, и анонсировал конституционную реформу.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 06.04.21

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