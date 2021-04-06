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Вторник, 6 апреля 2021, 11:28 мск

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России нужна «новая система координат»: Матвиенко прокомментировала будущее послание Путина

Фото РИА «Новый День»

Предстоящее послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию «сформулирует новую систему координат». Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Послание президента – важнейшее политическое и общественное событие. В современной непростой ситуации в мире, несущей много вызовов, в том числе и для России, оно, безусловно, будет иметь особое значение. Это будет такое послание «нового времени», я бы сказала, формулирующее новую систему координат», – цитирует ее слова «Интерфакс».

Спикер Совета Федерации пояснила, что послание актуализирует основные текущие задачи, расставит акценты и даст прямые поручения. «Все понимают, что ряд из них потребует быстрого начала реализации, а также корректировки планов работы законодателей. Поэтому мы приняли решение собрать Совет палаты на следующий день, 22 апреля. А 23 апреля проведем пленарное заседание», – сказала Матвиенко.

Как сообщал «Новый День», в этом году ежегодное послание президента РФ Федеральному Собранию назначено на 21 апреля. Место проведения пока не разглашается, но известно, что оно состоится в очном формате, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова детали «прорабатываются». Ранее послание всегда оглашалось в Кремле.

Напомним, в прошлом году Путин выступил с посланием 15 января, и анонсировал конституционную реформу.

Москва, Александра Быстрицкая

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