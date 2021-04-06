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Вторник, 6 апреля 2021, 19:15 мск

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ЧП в Москве: возбуждено уголовное дело за хулиганство в школе

В Москве по факту хулиганских действий в школе возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, из-за которого пострадал мальчик 11-ти лет.

По данным следствия, накануне подросток пронес на территорию одной из школ на юге столицы светошумовое устройство для игры в страйкбол. «В помещении раздевалки, из хулиганских побуждений, кинул его в металлический шкаф, в результате чего пострадал 11-летний мальчик. Ребенок доставлен в городскую больницу, где ему оказывается необходимая помощь, его жизни ничего не угрожает», – сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве Юлия Иванова.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будут допрошены сотрудники учебной организации, подросток и его родители. Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения на предмет халатности.

Москва, Мария Соколова

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