Впервые за восемь лет: накануне выборов в Госдуму мэрия Москвы возьмет в долг 140 млрд рублей

Правительство Москвы утвердило условия двух выпусков облигаций на 140 млрд рублей, передает «Интерфакс». Как сообщается, привлеченные с помощью займов средства будут направлены на развитие инфраструктуры.

Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов ранее отмечал, что столица планирует профинансировать проекты на сумму около 90 млрд рублей с помощью «зеленых» облигаций. Среди основных инвесторов в столичной мэрии видят как иностранцев, так и физических лиц.

В последний раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением – на 6,85 млрд рублей. В 2020 году столица была готова увеличить госдолг до 70 млрд рублей, разместив облигации на 40 млрд рублей, но так и не выходила на рынок.

Программа заимствований Москвы на 2021 год предусматривает возможность размещения на беспрецедентную для российских регионов сумму – до 396 млрд рублей.

На сегодняшний день госдолг столицы составляет 30 млрд рублей или 1,1% от годового объема доходов бюджета.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 06.04.21

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