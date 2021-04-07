В Москве задержан педофил, орудовавший в Южном Бутове

В Москве задержан мужчина по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних на территории района Южное Бутово. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По версии следствия, 5 апреля мужчина обманом заманил детей в нежилое строение, где под угрозой убийства и причинения насилия совершил в отношении них иные насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся. Дети рассказали о произошедшем родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы. В результате было возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера).

В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по городу Москве в короткий срок по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1973 года рождения. Им оказался ранее судимый уроженец города Москвы. Причастность фигуранта к инкриминируемому деянию подтверждается материалами уголовного дела.

В ближайшее время мужчина будет доставлен в следственное подразделение для проведения необходимых следственных действий. Для проверки его психического здоровья будет назначена и проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Также фигурант проверяется на возможную причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы, в связи с чем Зюзинский межрайонный следственный отдел следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве обращается к гражданам, возможно пострадавшим или располагающим какой-либо информацией обратиться в следственное подразделение по адресу: город Москва, проезд Карамзина, д. 9, корп. 1 или по телефонам: 8 (499) 125-22-85, 8 (495) 690-25-28 (круглосуточно) телефон доверия или «02».

Москва, Светлана Антонова

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