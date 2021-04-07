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Среда, 7 апреля 2021, 19:04 мск

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«Какой Запад!? Сами себя душим!..» Нынешний кризис ведет Россию к полной деградации

Россия переживает глобальный кризис, который затронул все сферы жизни, и движется к деградации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил доктор технических наук, директор Института проблем энергетики Булат Нигматулин, выступая сегодня в Москве на заседании «круглого стола», посвященного современному развитию государства. По его оценке, позитивная перспектива пока не просматривается.

«Россия находится во всех мыслимых и немыслимых кризисах. Первое. Экономический. Последние более десяти лет нет экономического роста. Весь мир идет вперед, та же самая Польша. Второе – политический кризис. Нет серьезной реальной мощной оппозиции. Вся оппозиция встроена во власть и кормится из рук власти. Социальный. Более половины населения – бедные, средний класс это 18-20%, в Польше – 60%, тот, что двигатель экономики. Морально-этический. Нет моральных авторитетов… Внешне-политический. Вокруг враги, все враги – все, с кем можно было поссориться, и все время говорим, что Запад… Какой Запад!? Сами себя душим, сегодня власть душит. И, наконец, все это выливается в рост смертности, в демографический кризис», – констатировал Нигматулин.

Ученый особо подчеркнул важность демографических проблем, считая их катастрофой для государства. «Страна в опасности, мы каждый год теряем народ. За 30 лет мы потеряли 14 миллионов сверхсмертности. Это ровно столько, сколько РСФСР потеряла в Великую Отечественную войну. Мы потеряли нерожденных детей более 11 миллионов. Итого 25 миллионов российского народа – это демографическая катастрофа. Столько же, сколько весь советский народ в Великую Отечественную», – пояснил он.

По его мнению, «эти кризисы сегодня невозможно разрешить». «Сегодня нет возможности поменять власть. В результате страна слабеет, и будет слабеть. А что дальше? А дальше будем терять территории. Какие бы конституционные законы не вводили мы, что бы не говорилось, что отторжение территорий запрещено Конституцией, экономически будем терять. Ну почему житель Калининградской области, который будет продолжать жить хуже, а Польша живет лучше и лучше, и лучше, будет сидеть и думать, что там в Москве придумали. То же самое – Курильские острова, Дальний Восток, которые обезлюдевают», – подчеркнул Нигматулин.

Более того, как полагает Нигматулин, все эти кризисы угрожают будущему. «Это огромная беда… Надо что бы больше говорили – страна в опасности, мы теряем свое население, мы теряем свою территорию, а это значит – мы теряем свою цивилизацию, свою историю, русский язык, и будущее наших детей и внуков», – заявил он.

«Я не думаю, что через год все будет продолжаться, как будет.. Мы будем медленно-медленно выходить в эту медленную деградацию нашей страны. Другого я не вижу пока», заключил ученый.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 07.04.21

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