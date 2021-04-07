«Не будет ни роста уровня жизни, ни модернизации…» Россия вступила в период «блатного феодализма»

При нынешней политической и экономической системе России грозит перманентный кризис. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал экономист Владислав Жуковский, выступая сегодня в Москве на заседании круглого стола, посвященного проблемам развития государства. По его словам, страна оказалась в тупике «блатного феодализма».

«Не будет роста уровня жизни, ни модернизации, не инноваций, ни «четырех И», которые мы слышали от Медведева, ни майских указов, ни нацпроектов… Все это будет провалено. К сожалению, мы будем двигаться больше к деградации, загниванию, к вымиранию, обнищанию, к утечке умов, к утечке капитала, к движению в сторону такой архаики, такого «блатного феодализма», – считает эксперт.

По его оценке, о масштабах бедствия свидетельствуют несколько показательных цифр. «Темпы роста российской экономики стабильно ниже среднемировых примерно с 2011 года, когда мы ушли ниже 3,5% роста ВВП. Это не позволяет воспроизводить ни основные фонды, ни социальную базу, ни обеспечить рост уровня жизни населения. Доля России в мировой экономике даже по паритету покупательной способности упала с 4% в 2013-2014 годах до примерно 3% в 2020 году, и в принципе, понятно, что она даже ниже. По текущему обменному курсу 75 рублей за доллар наша доля уже меньше 1,8%. То есть мы такие лилипуты, мы сырьевая колония, мы сырьевой придаток», – пояснил он.

Жуковский напомнил о планах начала века, когда президент РФ Владимир Путин заявил о целях догнать и перегнать «не Германию, не Францию, ни США – планочки опускались, догоняли Португалию, которая была одной из бедных стран Центральной Западной Европы». «Португалия в 2020 году по паритету покупательской способности по сопоставимым ценам – 37 тысяч долларов, Россия – в лучшем случае, 28,5 тысяч. То есть, Португалия, где нет вообще ничего, кроме туризма, виноделия, пробкового дерева, богаче чем Россия примерно на 30% на душу населения… Принимая во внимание все коэффициенты, у нас еще беднее подавляющее большинство живет примерно в два раза, чем Португалия», – подчеркнул экономист.

Еще одним ярким примером Жуковский считает Китай. «В 91-м году размер китайской экономики был на 25% ниже, чем в России. Сегодня китайская экономика – 14,5 трлн долларов по текущему обменному курсу, российская экономика – 1,7 трлн долларов. То есть, Китай вырос с 91-го года в реальном выражении, в физическом – с очисткой от инфляции в 13,5-14 раз. Российская экономика на скромные 23,5%. Еще в прошлом году мы хорошенько упали на 3% официально, реально падение больше чем 15%. Хуже нас в Европе, на постсоветском пространстве только две страны – Грузия и Украина. Украина минус 40%, Грузия где-то минус 20-30%», – уточнил он.

«Мировая экономика за 30 лет выросла практически в 3 раза. Мы аутсайдеры... В пересчете на доллар зарплата сегодня ниже 2009 года, в пересчете не на тугрики российские, фантики, резанную бумагу, макулатуру, а на твердую валюту, которая там со своими проблемами, но по крайней мере, более покупательная способность высокая. В пересчете на рубли покупательная способность ниже 2010 года… С 2016 года у нас превышение смертности над рождаемостью больше 1 миллиона 350 тысяч человек, это население города Уфы, Казани, ну в общем, город-миллионник… На 5 тысяч рублей подняли пенсию с 2014 по 2020 год. 48% индексация. Официально накопленная инфляция 54%. Было 330 долларов, стало 210 долларов… Мы просто увядаем, мы деградируем… У нас нет больше ни десяти лет, ни пяти лет, ни даже трех лет», – заключил Жуковский.

Москва, Мария Соколова

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