Шквалистый ветер в Москве: деревья покалечили человека

В Москве за минувшие сутки из-за сильного ветра повалено около 20 деревьев. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, в результате пострадал один мужчина.

«Упавшим деревом в четверг был травмирован 30-летний мужчина, он госпитализирован. Врачи оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное, его жизни ничто не угрожает», – сказал источник.

Кроме этого, из-за упавших деревьев были повреждены машины, ущерба городской инфраструктуре нанесено не было.

По данным синоптиков, за сутки в столице местами выпало до четверти месячной нормы осадков, которая в апреле насчитывает 44 мм. В регионе из-за ветра и гололедицы действовал повышенный, «желтый» уровень погодной опасности.

Сегодня в столице облачно, преимущественно без осадков, температура в Москве 9...11°, по области 6...1°, ветер юго-западный 7-12 м/с. В дальнейшем ожидается потепление – в начале следующей неделе температура может подняться до 20 градусов.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 09.04.21

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