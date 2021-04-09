российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 9 апреля 2021, 12:08 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Как украсть миллион: в Москве задержан возможный похититель картины Богданова-Бельского

В Москве задержан подозреваемый в похищении картины художника Николая Богданова-Бельского, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Речь идет об уроженце Московской области 1967 года рождения.

Как отмечается, картина Богданова-Бельского была похищена несколько лет назад. Подозреваемый и его подельники пообещали ее владельцу отреставрировать полотно. Однако в период с 2017 по 2019 годы работы выполнены не были, а картина стоимостью более 1 млн рублей была похищена. По факту кражи возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Богданов-Бельский (1868-1945) писал в основном жанровые картины. Его работы выставлены в Русском музее, Третьяковской галерее и других.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 09.04.21

Глава СПЧ предложил пускать журналистов на митинги по QR-коду. / «Поломки могут быть регулярными»: «суверенный» Рунет начал работу со сбоев. / «Теплее, чем обычно»: климатолог раскрыл, каким будет лето в 2021 году. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Шквалистый ветер в Москве: деревья покалечили человека

Новая вспышка «лжеминирований» в Москве: эвакуировано более 5 тысяч человек

В Москве задержан педофил, орудовавший в Южном Бутове

ЧП в Москве: возбуждено уголовное дело за хулиганство в школе

В Москве наркодилер напал с отверткой на полицейского

Растрата 5,6 млрд рублей: глава МАСТ-банка Пирогов приговорен к 8,5 годам колонии

Убийство Шабтая Фон Калмановича: СКР завершил расследование

«Продавец губернаторов»: в Москве завершено расследование дела о покушении на крупное мошенничество

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Культура, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,