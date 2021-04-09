Как украсть миллион: в Москве задержан возможный похититель картины Богданова-Бельского

В Москве задержан подозреваемый в похищении картины художника Николая Богданова-Бельского, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Речь идет об уроженце Московской области 1967 года рождения.

Как отмечается, картина Богданова-Бельского была похищена несколько лет назад. Подозреваемый и его подельники пообещали ее владельцу отреставрировать полотно. Однако в период с 2017 по 2019 годы работы выполнены не были, а картина стоимостью более 1 млн рублей была похищена. По факту кражи возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Богданов-Бельский (1868-1945) писал в основном жанровые картины. Его работы выставлены в Русском музее, Третьяковской галерее и других.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 09.04.21

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