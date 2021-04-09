СКР заинтересовался событиями в доме Вячеслава Зайцева и «другом» вдовы Алексея Булдакова

В Подмосковье организованы проверки возможного мошенничества в отношении вдовы актера Алексея Булдакова и знаменитого модельера Вячеслава Зайцева. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что обе проверки инициированы после публикаций в СМИ. Поводом для первой стал сюжет, что вдова Людмила Булдакова могла стать жертвой мошенников, которые похитили ее имущество, чтобы продать по заниженной стоимости имущества.

Во втором случае сообщалось, что в доме модельера Вячеслава Зайцева регулярно находится группа людей, использующая его для личного обогащения, снимая с ним видео в социальную сеть «Тик-Ток».

В ведомстве уточнили, что в рамках проверок будут опрошены все лица, о которых шла речь в сюжетах, проверены все озвученные обстоятельства. Предполагается, что результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

Напомним, накануне на телеканале «Россия 1» вышла передача, в рамках которой друзья 79-летней Людмилы Булдаковой заявили, что не видели ее больше года. По некоторым данным, после знакомства с неким молодым мужчиной вдова внезапно начала распродавать имущество по бросовым ценам.

В другом сюжете сообщалось о ситуации в доме 83-летнего Зайцева. Как опасается его сын Егор, «гости» используют модельера, который не может передвигаться самостоятельно, для личного обогащения и, возможно, намерены завладеть его имуществом.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 09.04.21

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