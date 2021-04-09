Насилие на 3,5 года: в Москве вынесен приговор участнику несанкционированного протеста

В Москве за применение насилия в отношении представителя власти на 3,5 года лишения свободы осужден Павел Грин-Романов. Об этом говорится в сообщении столичного главка Следственного комитета.

«Следствием и судом установлено, что 31 января 2021 года Грин-Романов, участвовавший в несанкционированном мероприятии вблизи Комсомольской площади в городе Москве, распылил в лицо находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику Росгвардии содержимое перцового баллончика», – сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве Юлия Иванова.

В рамках расследования была проведена, в том числе, судебно-медицинская экспертиза, которая «изобличила фигуранта в инкриминированном ему преступном деянии».

Суд признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения Грин-Романову приговора. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для здоровья). Приговором суда Грин-Романову назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 09.04.21

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