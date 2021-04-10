СКР проверит данные о мошенничестве в отношении дочери легендарного летчика Валерия Чкалова

В Москве Следственный комитет организовал проверку данных о мошеннических действиях в отношении дочери легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве Юлия Иванова, поводом стали публикации СМИ.

«Из информационного сообщения следует, что женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что персональные данные находятся в свободном доступе, и ей необходимо перевести все свои сбережения на безопасный счет. Под влиянием ложных сведений женщина перевела мошенникам более 23 млн рублей», – отметила представитель СКР.

По словам Ивановой, следователи проверят все изложенные в СМИ факты, а по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Столичное управление Следственного комитета призывает всех граждан, особенно пожилых людей, которые наиболее часто становятся жертвами подобных неправомерных действий быть бдительными. Ведомство еще раз обращает внимание, что лица, предлагающие направить денежные средства на счета теми или иными способами, не являются сотрудниками СК России либо других органов власти Российской Федерации. Подобные действия не могут быть связаны с исполнением следователями своих должностных обязанностей, являются недопустимыми и незаконными. Эти факты являются проявлением мошенничества, о которых следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы в целях установления лиц, причастных к мошеннической схеме, и их привлечения к уголовной ответственности», – пояснила Иванова.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.04.21

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