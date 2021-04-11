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Воскресенье, 11 апреля 2021, 15:37 мск

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«Круче и больше»: Собянин анонсировал вторую волну реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал второй этап реновации. По его словам, он будет «круче и больше» по сравнению с первоначальными планами.

«Когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома, и там будет на этих площадках уже вторая волна, которая будет гораздо еще круче и больше, чем первая», – цитирует РИА «Новости» слова градоначальника в эфире телеканала «Россия1».

Собянин уточнил, что в настоящее время в столице определено 500 мест для строительства домов.

Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого и ветхого жилья в новые квартиры за счет города. В Москве сдали более 100 домов площадью 1,3 млн квадратных метров. Ведется строительство и проектирование более 270 домов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.04.21

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